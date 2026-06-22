亞資中心是願景還是國王新衣？陳冲：台股創高難掩台北排名落後

政大財稅系主任陳國樑日前以「亞資中心的國王新衣」為題，發文討論亞洲資產管理中心政策，會否以租稅讓利及法規豁免，造成尋租行為(Rent seeking)，甚至因缺乏創新反而創造特權。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，陳主任更憂心在競逐國際資本的過程中，會將原應維繫公平競爭的制度，傾斜為服務特定資本的工具。旨哉斯言，全文寫來語重心長，在當局力推亞資中心的當下，值得三思。

陳冲表示，去年曾先後訪問香港、新加坡，在港期間更曾與財政庫務局長餐敘觸及此一話題，可以感覺這兩個在GFCI（全球金融中心指數）捉對廝殺的亞洲雙雄，不約而同對家族辦公室（Family Office）表達高度興趣，近三年已分別舉辦數次招商活動（例如訪港後盛大舉行的「裕澤香江」高峰論壇），成果均相當豐碩。

返台後曾有一文「金融中心 隔岸紅塵忙似火」，承蒙十家媒體轉載，其中提到港新招商的基礎，結論有三：穩定、可預測性、完備的法律環境，台灣可以自問是否勝券在握？

巧的是，文章發表次日（4/1）金管會就發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，瞄準高資產客戶，提供一些法規豁免及方便，至於租稅讓利就非作業原則的層次所能置喙。法律環境雖不完備，但經主管機關大力鼓吹，去年7月22日揭牌的亞資中心，迄今也有57家金融機構進駐，說來業者是相當捧場，只是國際級的家族辦公室有無57家響應，就不得而知。

陳冲指出，陳國樑為財稅大師，自然憂心稅制的完整，言外之意，亞資中心無非是國王新衣，本來無一物，就怕大戲演完，「只是一場以公共利益為代價的競租盛宴」。

陳國樑是否過慮，卓榮泰一定還有意見，不過他爬梳亞資中心內容，整理出家族辦公室與高資產理財兩大主軸，而由主管關洋洋灑灑14頁的A4紙看來，兩者的實質內涵，並無二致，就是為特定資本服務（簡言之，為有錢人服務），這也就與亞洲雙雄近三年的努力正面對決。

倒不是長他人志氣，滅自己威風，且看近20年來GFCI排名，港新始終在爭奪世界三、四名，而台北除2010一度晉身第19名外，長年在50名外（今年51），2024甚至跌到73名，而16年前的最佳名次，眾所周知是因為2009底兩岸簽署空前的金融三項MOU之故，可見兩岸關係穩定是金融中心（資產中心）的重要指標，有錢人常是膽小速度快，更何況高雄目前根本不在GFCI排名（120）內，想要兩年有感，恐怕相當吃力。

金管會心知肚明，租稅是亞資中心不可或缺（sine qua non）的因素，故一直要訂專法，取得法律基礎，賦予租稅優惠，但在整體社會對貧富差距已有強烈疑慮的氛圍下，能否順利立法？並不樂觀。而且與鄰近金融中心比較，咱的稅務誘因有無出色出眾之處，又能兼顧國民情緒，且拭目以待。

更頭痛的問題，主管機關常將亞資中心的核心概念簡化為「留財與引資」兩項，也不時強調台灣坐擁10兆的超額儲蓄，所以想要留下的財，只是在貧富不均社會中，將投資不足的閒置資金攔截，這其中並無對錯，但未能將資金導向生產，畢竟有些可惜。

此外，項莊舞劍，志在沛公，如依外界猜測，亞資中心目標是原在海外資金（姑不論如何流出），以不查稅不究往的態度，在優惠租稅下促其回流，不正應了

陳國樑競租盛宴的說法？而且也難面對國內奉公守法的納稅人。

亞資中心既自許具有台灣特色，建議總統府或行政院，不妨先洽GFCI主辦單位，將高雄列入120大金融中心評比，另外也應深入了解台北的排名，在股市市值攀升之餘，為何始終落後，畢竟GFIC是個沒穿國王新衣的客觀指標。