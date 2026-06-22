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陳冲將亞資中心喻為國王的新衣 質疑項莊舞劍意在沛公

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
陳冲喻亞資中心為國王新衣，質疑項莊舞劍、意在沛公。圖/本報系資料照片
陳冲喻亞資中心為國王新衣，質疑項莊舞劍、意在沛公。圖/本報系資料照片

新世代金融基金會董事長陳冲今日對於政府的亞資中心計劃以「國王新衣下究竟有啥」為題發文指出，亞資中心只是將資金導入投資，但是並沒有投入生產很可惜，而且他也用「項莊舞劍，志在沛公」來呼應政大財稅系主任陳國樑日前的發文指出，倘若亞資中心的目的是要把從海外引流的資金不溯及既往的免稅，將難以對國內奉公守法的納稅人交代。

陳冲也建議，亞資中心既自許具有台灣特色，建議總統府或行政院，不妨先洽GFCI（全球金融中心指數) 主辦單位，將高雄列入120大金融中心評比，另外也應深入了解台北的排名，在股市市值攀升之餘，為何始終落後。

陳冲形容，畢竟GFIC是個沒穿國王新衣的客觀指標，有公信力。陳冲特別提到，日前陳國樑以「亞資中心的國王新衣」為題，討論亞洲資產管理中心之政策，會否以租稅讓利及法規豁免，造成尋租行為(Rent seeking)，甚至因缺乏創新反而創造特權。陳冲也表示，陳國樑更憂心在競逐國際資本的過程中，會將原應維繫公平競爭的制度，傾斜為服務特定資本的工具。旨哉斯言，全文寫來語重心長，在當局力推亞資中心的當下，值得三思。

陳冲去年曾先後訪問香港、新加坡，他表示，在港期間更曾與財政庫務局長餐敘觸及此一話題，可以感覺這兩個在GFCI捉對廝殺的亞洲雙雄，不約而同對家族辦公室（Family Office）表達高度興趣，近三年已分別舉辦數次招商活動，例如訪港後盛大舉行的「裕澤香江」高峰論壇，成果均相當豐碩。返台後陳冲曾有一文「金融中心 隔岸紅塵忙似火」，其中提到港新招商的基礎，結論有三:穩定、可預測性、完備的法律環境，他進一步反問：台灣可以自問是否勝券在握?

巧的是，文章發表次日， 4月1日金管會就發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，瞄準高資產客戶，提供一些法規豁免及方便，至於租稅讓利就非作業原則的層次所能置喙。陳冲指出，法律環境雖不完備，但經主管機關大力鼓吹，去年7月22日揭牌的亞資中心，迄今也有57家金融機構進駐，說來業者是相當捧場，但陳冲也點到：「只是國際級的家族辦公室有無57家響應，就不得而知。」

陳冲指出，陳國樑為財稅大師，自然憂心稅制的完整，言外之意，亞資中心無非是國王新衣，本來無一物，就怕大戲演完，「只是一場以公共利益為代價的競租盛宴」。

陳冲認為，陳國樑是否過慮，閣揆卓榮泰一定還有意見，不過陳國樑爬梳亞資中心內容，整理出家族辦公室與高資產理財兩大主軸，而由主管關洋洋灑灑14頁的A4紙看來，兩者的實質內涵，並無二致，就是為特定資本服務，簡言之為有錢人服務，這也就與亞洲雙雄近三年的努力正面對決。

陳冲說，他並非倒長他人志氣，滅自己威風，但看近20年來GFCI排名，港星始終在爭奪世界三、四名，而台北除2010一度晉身第19名外，長年在50名外，今年51，2024甚至跌到73名，而16年前的最佳名次，眾所周知是因為2009底兩岸簽署空前的金融三項MOU（合作備忘錄）之故，可見兩岸關係穩定是金融中心（資產中心）的重要指標，有錢人常是膽小速度快，更何況高雄目前根本不在GFCI排名120內，想要兩年有感，恐怕相當吃力。

陳冲也觀察，金管會心知肚明，租稅是亞資中心不可或缺的因素，故一直要訂專法，取得法律基礎，賦予租稅優惠，但在整體社會對貧富差距已有強烈疑慮的氛圍下，能否順利立法？他認為並不樂觀。而且與鄰近金融中心比較，台灣的稅務誘因有無出色出眾之處，又能兼顧國民情緒？可以拭目以待。

陳冲更進而指出，更頭痛的問題在於主管機關常將亞資中心的核心概念簡化為「留財與引資」兩項，也不時強調台灣坐擁十兆元的超額儲蓄，所以想要留下的財，只是在貧富不均社會中，將投資不足的閒置資金攔截，這其中並無對錯，但未能將資金導向生產，畢竟有些可惜。

陳冲還用「項莊舞劍，志在沛公」來比喻，如依外界猜測，亞資中心目標是原在海外資金（姑不論如何流出），以不查稅不究往的態度，在優惠租稅下促其回流，不正應了陳國樑競租盛宴的說法？而且也難面對國內奉公守法的納稅人。

陳冲 董事長 高雄

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