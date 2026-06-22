元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險 做創業者後盾

根據經濟部公布的《2025中小企業白皮書》，2024年國內中小企業共有171.5萬，占全體企業的98%以上，中小企業不僅是臺灣經濟的重要支柱，也反映民眾對於創業與實現理想的高度熱忱。對於有心想要創業的民眾來說，邁入成功的第一步就是準備創業基金，啟動第一桶創業基金，在實踐夢想路上更有底氣大展身手。

元大人壽建議，創業計畫的成功關鍵除了仰賴市場洞察與經營能力外，財務規劃的全盤考量及身分轉換成為自雇者的保障方案都需納入評估，有了完善的計畫更能事半功倍提高成功率。「元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險」以穩健累積資產且兼具保障的特性，提供創業族群在逐夢之路上有進可攻退可守的強力後援。

「元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險」的生存保險金提供「守護基金選擇權」與「教育基金選擇權」兩種選擇權，其中的「守護基金選擇權」就像是人生守護天使，透過時間的累積效益，在需要的時刻發揮關鍵支援。保戶可以選擇在保險年齡達30歲、40歲、50歲、60歲、70歲及75歲之保單週年日一次領取，青壯年族群可做為創業基金運用，屆退族群則可做為退休準備，提供不同人生階段的保戶適切的資產規劃。

在保障部分，「元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險」具彈性調整保額設計，於保單每屆滿5年，或是被保險人結婚（以一次為限）、生子等重大時刻，可申請增加保險金額，每次最高可增加投保當時基本保險金額的20%，讓保戶全力衝刺事業之餘，也能因應不同人生階段責任增加，加強保障為家庭建構安心防護網。此外，人生風險管理對於家庭保障來說更是不可或缺，此保單的身故保險金與完全失能保險金皆可選擇一次或分期請領，搭配指定受益人，讓傳承計畫更完善，照顧摯愛無後顧之憂。