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瑞銀將2026年 GDP成長預測上修至9.9%
受惠於目前高頻總體數據及微觀回饋顯示成長動能更為強勁，加上美國與伊朗近期簽署備忘錄，有助降低不確定性。瑞銀將2026年GDP成長預測上修至9.9%，高於目前市場共識的9.2%。
瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎William Deng 指出：「預期第2季GDP成長可輕鬆維持雙位數水準，目前高頻總體數據及微觀回饋顯示成長動能更為強勁，加上美國與伊朗近期簽署備忘錄，有助降低不確定性。因此，我們進一步將2026年GDP成長預測上修至9.9%，高於目前市場共識的9.2%。」
瑞銀表示，我們維持央行將持續維持政策利率不變的觀點，主要受惠於政府有效的通膨平抑措施、國內信貸成長溫和，以及房價整體漲幅可控。如有需要，我們認為央行可能採取針對特定領域的選擇性措施進行調控。
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