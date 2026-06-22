旺旺友聯推「樂駕」旅平險 搶攻自駕旅遊與暑假出遊商機

隨著暑假旅遊旺季來臨，國人出國旅遊熱度持續攀升，自由行及租車自駕已成為近年旅遊市場重要趨勢。看準旅遊型態改變所衍生的新保障需求，旺旺友聯產物保險6月22日起在台北捷運四大站推出「樂駕」旅平險形象廣告，聚焦近年快速成長的租車自駕旅遊市場，展現公司持續推動商品創新的策略方向。

旺旺友聯表示，近年國人赴日本、沖繩、北海道、九州或歐洲、美加國家旅遊時，選擇租車自駕的比例逐年增加。自駕旅遊雖具備高度彈性與便利性，但也伴隨陌生路況、交通法規差異及長途駕駛等風險，因此旅遊保障需求逐漸朝向情境化與完整化發展。

此次推出的「樂駕」旅平險，除涵蓋旅遊期間意外事故保障外，更結合法定傳染病保障及旅行不便險等內容。其中，旅行不便保障涵蓋班機延誤等常見旅遊風險，協助旅客因應行程異動所帶來的額外費用支出與不便；同時納入法定傳染病相關保障，因應民眾對健康風險管理的重視。

旺旺友聯說明，「樂駕」主要針對租車自駕旅遊情境設計，無論設定擔任駕駛或乘坐租用汽車的同行旅伴，均可個別投保並獲得相同保障內容，讓旅程中的每位成員都能依自身需求建立完整保障規畫。

旺旺友聯指出，保險商品正從單一保障功能朝向情境式整合服務發展。未來公司將持續透過數位投保與創新商品設計，提供更符合消費者需求的保險解決方案，協助民眾在享受自由探索樂趣的同時，也能做好完整的風險管理規劃。