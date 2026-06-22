AI、股市雙引擎點火 銀行迎 「最好賺的放款時刻」

AI擴產、台股創高，銀行迎來放款熱潮。第一銀行總經理周朝崇日前坦言，企業、券商及政策性貸款資金需求同步升溫，帶動放款量快速成長，也推升放款利差擴大，一銀已上修今年存放款業務目標，看好全年獲利將同步受惠。

周朝崇指出，AI需求與台積電（2330）擴廠效應持續發酵，帶動企業放款呈現「百花齊放」局面。

除了科技大廠本身，營造、土木工程、無塵室設備等周邊供應鏈也同步擴張，資金需求明顯增加。

除了企業投資外，台股熱絡也讓券商融資需求大增。周朝崇透露，目前一銀洽談中的券商聯貸及融資案件規模已達數百億元。

他表示，目前銀行資金需求不只來自AI產業鏈與券商，還包括台電等政策性融資、新青安房貸，以及企業海外投資等需求，多股資金需求同時湧現，使整體放款市場相當熱絡。

受惠放款需求強勁，銀行不僅放款規模持續成長，利差也較過去有所改善。

周朝崇指出，在放款量增加與利差擴大的雙重帶動下，有助提升利息淨收益（NII），因此一銀已上修今年存放款業務目標。

不過他也坦言，放款快速成長同時會消耗資本，銀行仍須在放款動能、資本適足率及資金成本之間取得平衡，審慎控管資本配置。