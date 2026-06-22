快訊

台中8胞媽證實懷了第9胎 醫：夫妻還想再拚雙胞胎

台積電再創2,485元天價、領軍台股早盤飆逾千點 直攻47,600點關卡

世足／維德角續寫黑馬驚奇！2比2逼平烏拉圭 下戰踢和就能晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

AI、股市雙引擎點火 銀行迎 「最好賺的放款時刻」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
一銀已上修今年存放款業務目標，看好全年獲利將同步受惠。第一銀行／提供
一銀已上修今年存放款業務目標，看好全年獲利將同步受惠。第一銀行／提供

AI擴產、台股創高，銀行迎來放款熱潮。第一銀行總經理周朝崇日前坦言，企業、券商及政策性貸款資金需求同步升溫，帶動放款量快速成長，也推升放款利差擴大，一銀已上修今年存放款業務目標，看好全年獲利將同步受惠。

周朝崇指出，AI需求與台積電（2330）擴廠效應持續發酵，帶動企業放款呈現「百花齊放」局面。

除了科技大廠本身，營造、土木工程、無塵室設備等周邊供應鏈也同步擴張，資金需求明顯增加。

除了企業投資外，台股熱絡也讓券商融資需求大增。周朝崇透露，目前一銀洽談中的券商聯貸及融資案件規模已達數百億元。

他表示，目前銀行資金需求不只來自AI產業鏈與券商，還包括台電等政策性融資、新青安房貸，以及企業海外投資等需求，多股資金需求同時湧現，使整體放款市場相當熱絡。

受惠放款需求強勁，銀行不僅放款規模持續成長，利差也較過去有所改善。

周朝崇指出，在放款量增加與利差擴大的雙重帶動下，有助提升利息淨收益（NII），因此一銀已上修今年存放款業務目標。

不過他也坦言，放款快速成長同時會消耗資本，銀行仍須在放款動能、資本適足率及資金成本之間取得平衡，審慎控管資本配置。

第一銀行

延伸閱讀

第一金股東會／股市相關放貸熱絡

房市冷、股市熱是資金搬家？一銀總座點破市場迷思

純網銀拚擴張 連線銀首季獲利、樂天銀增資將到位

銀行教戰 下半年股優於債

相關新聞

情侶吃春水堂點700元男方氣炸！陳重銘幽默談不敗家觀念：有人請客就不貴

理財專家陳重銘分享一對情侶在春水堂用餐吃700元，引發男方不滿。陳強調用餐的情緒價值，亦呼籲民眾平時應該節約，省下錢投資。

AI進化的下一步 人工超智慧會不會主宰人類世界

如果我們可以把一億個愛因斯坦塞進同一個聊天室，讓他們不眠不休、以超越人類百倍的速度彼此激盪想法，科技會發生什麼事？

央行下放調控權 房市信用管制彈性化

中央銀行理監事會雖維持房市信用管制措施，但據了解，央行對部分實務運作已逐步釋出彈性。無論是受土方清運新制影響的購地貸款，或是換屋族出售舊屋期限問題，央行都選擇將裁量權交由銀行依個案認定。金融圈人士分析，這類作法雖非正式鬆綁，但實務上讓銀行可依風險自行處理，相當於管制措施鬆綁。

鬆綁關鍵…房市管制退場 看3大指標

中央銀行第二季理監事會議上周決議維持選擇性信用管制措施不變，但根據央行會後公布的房市專題報告，央行點出未來房市管制退場的三大觀察指標，包括新推案房價是否降溫、房價漲幅是否回到國際合理水準，以及房價所得比是否進一步改善。換言之，即使集中度下降，房價問題若未明顯改善，央行短期內仍難鬆手。

超級聖嬰現象明年出現機率高 投資新挑戰

儘管美伊戰爭的憂慮消退，但股市投資人又面臨另一項威脅：出現「超級聖嬰現象」的機率日益升高，效應包括部分地區氣溫升高，電力需求激增，穀物產量受損，通膨復燃，並導致各國央行的貨幣政策更加複雜，促使投資人必須重新評估各個產業部門的營運展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。