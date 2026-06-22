快訊

台中8胞媽證實懷了第9胎 醫：夫妻還想再拚雙胞胎

台積電再創2,485元天價、領軍台股早盤飆逾千點 直攻47,600點關卡

世足／維德角續寫黑馬驚奇！2比2逼平烏拉圭 下戰踢和就能晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

房市冷、股市熱是資金搬家？一銀總座點破市場迷思

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
第一銀行總經理周朝崇日前指出，房市轉弱主要受政策管制與需求降溫影響。聯合報系資料照／記者朱曼寧攝影
第一銀行總經理周朝崇日前指出，房市轉弱主要受政策管制與需求降溫影響。聯合報系資料照／記者朱曼寧攝影

房市差、股市熱，資金從房市轉股市？第一銀行總經理周朝崇日前指出，兩者是不同邏輯，房市轉弱主要受政策管制與需求降溫影響，股市則受AI產業帶動獲利成長支撐，資金流向股市並非單純來自房市撤出。

周朝崇指出，國內房市目前已進入「軟著陸」階段。過去在央行選擇性信用管制下，市場交易量與買氣明顯降溫，但整體市場並未出現劇烈修正。

他認為，隨不動產放款集中度由高峰約37%降至35%，央行短期內再祭出新一波打炒房措施的機率不高。未來若「新青安2.0」上路，也有助支撐首購需求。

至於股市持續走強，周朝崇表示，背後有AI、高效能運算及新興科技發展等實質獲利支撐，並非單純資金炒作。

第一投信已將台股目標由4萬5千點上修至5萬點，看好AI後續需求仍具成長動能。

對於外界認為房市資金轉進股市的說法，周朝崇並不認同。

他分析，房地產與股票投資門檻差異極大，房市需要較高資金門檻，但股市從零股、ETF開始就能參與，因此吸引的投資族群本就不同。

他進一步指出，股市上漲帶來的財富效果已開始反映在消費市場，例如餐飲、服務業生意明顯增溫，顯示民眾獲利後的資金更多流向消費，而非直接轉進房地產。

周朝崇表示，目前銀行資金需求最強勁的來源仍是AI供應鏈投資、企業擴產及券商融資需求，而非房貸市場。

近期券商聯貸與融資需求規模已達數百億元，反映資本市場熱度持續升高。

房市 新青安2.0

延伸閱讀

第一金股東會／股市相關放貸熱絡

鬆綁關鍵…房市管制退場 看3大指標

場外資金蠢動 美股ETF迎來回補行情

央行決議維持選擇性信用管制措施不變 房市管制退場要看三指標

相關新聞

情侶吃春水堂點700元男方氣炸！陳重銘幽默談不敗家觀念：有人請客就不貴

理財專家陳重銘分享一對情侶在春水堂用餐吃700元，引發男方不滿。陳強調用餐的情緒價值，亦呼籲民眾平時應該節約，省下錢投資。

AI進化的下一步 人工超智慧會不會主宰人類世界

如果我們可以把一億個愛因斯坦塞進同一個聊天室，讓他們不眠不休、以超越人類百倍的速度彼此激盪想法，科技會發生什麼事？

鬆綁關鍵…房市管制退場 看3大指標

中央銀行第二季理監事會議上周決議維持選擇性信用管制措施不變，但根據央行會後公布的房市專題報告，央行點出未來房市管制退場的三大觀察指標，包括新推案房價是否降溫、房價漲幅是否回到國際合理水準，以及房價所得比是否進一步改善。換言之，即使集中度下降，房價問題若未明顯改善，央行短期內仍難鬆手。

央行下放調控權 房市信用管制彈性化

中央銀行理監事會雖維持房市信用管制措施，但據了解，央行對部分實務運作已逐步釋出彈性。無論是受土方清運新制影響的購地貸款，或是換屋族出售舊屋期限問題，央行都選擇將裁量權交由銀行依個案認定。金融圈人士分析，這類作法雖非正式鬆綁，但實務上讓銀行可依風險自行處理，相當於管制措施鬆綁。

超級聖嬰現象明年出現機率高 投資新挑戰

儘管美伊戰爭的憂慮消退，但股市投資人又面臨另一項威脅：出現「超級聖嬰現象」的機率日益升高，效應包括部分地區氣溫升高，電力需求激增，穀物產量受損，通膨復燃，並導致各國央行的貨幣政策更加複雜，促使投資人必須重新評估各個產業部門的營運展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。