房市冷、股市熱是資金搬家？一銀總座點破市場迷思

房市差、股市熱，資金從房市轉股市？第一銀行總經理周朝崇日前指出，兩者是不同邏輯，房市轉弱主要受政策管制與需求降溫影響，股市則受AI產業帶動獲利成長支撐，資金流向股市並非單純來自房市撤出。

周朝崇指出，國內房市目前已進入「軟著陸」階段。過去在央行選擇性信用管制下，市場交易量與買氣明顯降溫，但整體市場並未出現劇烈修正。

他認為，隨不動產放款集中度由高峰約37%降至35%，央行短期內再祭出新一波打炒房措施的機率不高。未來若「新青安2.0」上路，也有助支撐首購需求。

至於股市持續走強，周朝崇表示，背後有AI、高效能運算及新興科技發展等實質獲利支撐，並非單純資金炒作。

第一投信已將台股目標由4萬5千點上修至5萬點，看好AI後續需求仍具成長動能。

對於外界認為房市資金轉進股市的說法，周朝崇並不認同。

他分析，房地產與股票投資門檻差異極大，房市需要較高資金門檻，但股市從零股、ETF開始就能參與，因此吸引的投資族群本就不同。

他進一步指出，股市上漲帶來的財富效果已開始反映在消費市場，例如餐飲、服務業生意明顯增溫，顯示民眾獲利後的資金更多流向消費，而非直接轉進房地產。

周朝崇表示，目前銀行資金需求最強勁的來源仍是AI供應鏈投資、企業擴產及券商融資需求，而非房貸市場。

近期券商聯貸與融資需求規模已達數百億元，反映資本市場熱度持續升高。