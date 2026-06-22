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金融競爭力論壇7月1日登場／永豐金證券總經理蘇威嘉：打造台港一站式服務

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
永豐金證券總經理蘇威嘉。永豐金證／提供
永豐金證券總經理蘇威嘉。永豐金證／提供

亞洲資產管理中心高雄專區滿周年，金管會要再升級亞資中心發展。永豐金證券總經理蘇威嘉指出，如果說2025年是永豐金證券亞灣區的「播種期」，2026年就是發揮市場先行優勢的起始年，因永豐金證券將成為首家在亞灣專區中，打造台港跨境一站式金融服務的券商。

經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇—前瞻亞資中心2.0」，蘇威嘉將參與高峰對談，主題為「亞資中心創富新密碼」。本論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰金控玉山銀行、富蘭克林投顧、富邦證券、凱基證券、永豐金證券、KPMG安侯建業聯合會計師事務所協辦。

永豐金證券今年3月獲准跨境金融試辦服務，是繼購買未上架金融商品免審查、開放自益特定金錢信託受益權為擔保的新台幣質借業務、引進未具證券投資信託基金的三項試辦業務後，獲准的第四項試辦業務。

蘇威嘉指出，永豐金證券要以亞灣專區試辦為起點，整合台灣、香港及離岸金融資源，持續優化香港子公司的產品與服務，透過資源整合、深化雙方合作，從中汲取香港家族辦公室的跨境資產配置、稅務規劃與客製化服務經驗，並引進相關專業能力與服務模式，為亞灣區高資產客戶打造更精緻的財富管理服務。

蘇威嘉指出，永豐金證券具有耕耘高資產客群的券商優勢。第一，是國內獨家提供給高資產客戶規劃「單一信託契約」的券商，可滿足資產隔離、安養給付專款專用、配息再投資、受益權活化與傳承需求。第二，承銷股權規劃方面，永豐金證券將持續深化台灣資本市場布局，並強化與高資產客戶服務的連結。

第三，因應高資產客戶對資產配置多元化與報酬潛力需求，將承銷業務與財富管理服務進一步整合，結合專業評估與投資建議，打造涵蓋「投資機會導入、風險控管、配置規劃」的完整服務。第四，積極與境外結構型商品發行機構合作結構型商品，提供因應不同市場趨勢的策略選擇，以高度客製化商品量身打造。

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