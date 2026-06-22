央行決議維持選擇性信用管制措施不變 房市管制退場要看三指標

中央銀行理監事會議日前決議維持選擇性信用管制措施不變，但從會後公布的房市專題報告來看，央行已點出未來房市管制退場的三大觀察指標，包括新推案房價是否降溫、房價漲幅是否回到國際合理水準，及房價所得比是否進一步改善。換言之，即使集中度下降，房價問題若未明顯改善，央行短期內仍難鬆手。

根據央行統計，截至今年5月底，全體銀行不動產貸款餘額達15.25兆元，較去年6月底增加1.3兆元，但受惠台股交易熱絡帶動個人理財周轉金及證券金融相關放款增加，其他放款餘額大增4.96兆元，使不動產貸款集中度由37.61%降至35.17%。

據悉，理監事會中有討論到是否再度放寬管控，不過，理事間沒有交集，主要是因集中度雖然下降到滿足點，但房價沒有下滑跡象。央行資料顯示，今年第1季全國住宅價格指數已較高點下跌，整體房市已出現盤整跡象；但另一方面，央行最關注的新推案房價指數年增率仍有0.2%，台北市、新竹縣市及高雄市的新推案價格更續創高。

房價所得比

據消息人士指出，此為央行最為看重的數字。惟房產業者認為，若將新推案價格視為觀察房市降溫的重要依據，可能無法完全反映市場現況。由於新推案多位於精華區或具開發優勢區域，土地、營建及融資成本均高於過去，本來就較難出現明顯跌價。

第二個央行關注指標為房價累計漲幅，由於台灣仍居主要經濟體前段班。以國泰房價指數計算，房價累計上漲86%；若以信義房價指數計算，也有近55%，除澳洲、美國外，僅台灣突破五成。扣除通膨因素後，觀察實質房價漲幅，台灣仍明顯高於澳、美。

第三項指標則是房價所得比。央行指出，近一年隨著房市交易降溫，中位數房價下滑、家戶可支配所得增加，全國房價所得比已由2024年第3季10.8倍降至去年底的9.3倍，創下2021年底以來新低。不過，與國際主要國家相比，台灣仍僅低於澳洲的9.7倍；若以城市比較，台北市房價所得比達14.6倍，甚至高於香港的14.4倍。