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國票金選副董 立委有異見

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

國票金傳出本周董事會將闖關「副董事長」選舉案，據了解，在掌握多數席次的公股支持下，將由耐斯集團的陳冠舟出任，不過，近日已有朝野立委認為，公股代表不得投票支持非公股人士，避免產生替特定民股「打天下」的不良觀感。

立法院曾於2003年5月30日決議：為確保政府及國營事業轉投資事業、國營事業民營化後公股股權權益，並兼顧該事業能永續經營，避免產生利益輸送情事，「應規定股東會改選董事、監察人時，公股股權代表不得支持非公股代表。」

立委賴士葆表示，該決議迄今仍然有效，賴士葆強調，他一定會在院會處理總預算時再次提案處理，要把立法院2003年決議的精神擴大到「官股董事不得投給民股成為董事長或副董事長」，他說，可以不挑戰國票金是否該設立副董事長，但由民股自己去選，公股如果投票給特定陣營顯有利益輸送之嫌。

民進黨立委林楚茵也特別提醒財部，外界在看是否有圖利特定集團，橫空出世的副董事長是否為公司治理常態，包括檢調都在看，官股給盟友該有的位置或職稱，都要小心謹慎。

賴士葆 國票金 立法院

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