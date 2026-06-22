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台企銀跨足高資產財管市場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
臺灣企銀宣告正式進軍高資產客戶市場。臺灣企銀／提供
臺灣企銀宣告正式進軍高資產客戶市場。臺灣企銀／提供

臺灣企銀（2834）宣告正式進軍高資產客戶市場，打造新世代高端金融服務平台，結合長期深耕的中小企業客群，與企業主共同成長，從企業經營到個人財富管理提供完整一站式金融服務。

近年來臺灣企銀持續深化財富管理業務布局，財富管理業務已連續三年維持雙位數成長，展現強勁推展動能與卓越經營成果，在既有穩健基礎上，於6月18日獲主管機關核准辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，正式跨足高資產財富管理市場。未來將結合多元產品、專業顧問資源以及客製化服務模式，打造更完整高資產服務體系，開啟臺灣企銀財富管理新篇章。

臺灣企銀將提供「不受信評限制的國外債券」、「私募基金」以及更豐富的「境外結構型商品」等，並整合會計師、法律及其他專業顧問資源，提供資產配置、財富傳承以及稅務規劃等服務，以滿足高資產客戶多元需求。

為加速高端財富管理布局，臺灣企銀已積極規劃申請進駐高雄資產管理專區，結合政府推動亞洲資產管理中心政策，擴大國際金融服務能量，打造南台灣高資產財富管理重要據點，進一步提升服務深度與市場競爭力。

董事長李嘉祥表示，財富管理市場正進入全新發展階段，高資產客戶需要的不只是金融商品，更需要專業、整合且具前瞻性的財富解決方案。未來將持續投入資源、深化國際金融商品布局，全力打造具市場競爭力的高資產服務品牌。

台企銀 臺灣企銀 中小企業

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