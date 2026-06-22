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科技大廠希望引進美國 RSU 金管會談現況 跨部會找解方

經濟日報／ 記者邱金蘭／專題報導

如果台灣要引進美國RSU，需不需要修法呢？政大法學院兼任教授劉連煜表示，公司法第267條第12項已有授權，金管會主管的募發準則規範，不見得一定要修公司法，由金管會修改募發準則的規定即可。

不過，金管會官員表示，公司法第267條第9項的文字是，公司發行限制員工權利「新股」者，可能就只限於RSA（限制員工權利新股），除非經濟部願意解釋新股也包含RSU在內，否則可能還是要修改公司法。

金管會官員也說，企業若有需求，可以提出，會來跟經濟部討論，看如何滿足企業的需求。

對於科技大廠希望引進美國RSU，知情官員表示，員工認股權憑證也是類似RSU的概念，先給一個認股權利，等條件成就才能取得股票，也不會有未達條件股票要註銷的問題，採用的上市櫃公司也蠻多的。

金管會 劉連煜 經濟部

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