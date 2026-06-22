快訊

財務黑洞…農保向勞保周轉度日 去年借67.4億元比收的保費還多

世足賽／比利時狂攻未果吞紅牌 伊朗頑抗守成零比零言和

聽新聞
0:00 / 0:00

保險小百科／水域活動業者 應投保責任險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

時序入夏，民眾參與衝浪、各類水上摩托車等相關海域遊憩活動機會增加，金管會提醒民眾於從事海域遊憩活動前除應注意安全及充足準備外，亦可事先投保相關保險商品以協助移轉風險，投保前詳閱保單條款，充分瞭解契約內容、給付項目及其除外責任，並記得要找已投保「水域遊憩活動責任保險」之合法水域活動業者安排活動。

根據產險公會水域遊憩活動責任保險參考條款，被保險人指依水域遊憩活動管理辦法規定，帶客從事水域遊憩活動、提供場地或器材供遊客從事水域遊憩活動而具營利性質者；要保人即為被保險人。

水域遊憩活動責任保險承保範圍：被保險人於本保險契約有效期間內，帶客進行水域遊憩活動或提供場所、器材供遊客進行水域遊憩活動而於活動期間內，因發生意外事故致參與活動遊客受有身體傷害、失能或死亡，無論被保險人有無過失，產險公司依本保險契約約定，對請求權人給付保險金。

金管會 風險

延伸閱讀

影／女泳客福隆沙灘離岸流捲外海 海巡遙控動力救生圈建功救人

暑假就是要玩水！ 沙灘排球、帆船賽通霄海水浴場好熱鬧

大陸海警船闖東沙島限制水域 海巡台南艦相互開嗆

接二連三 陸科研船再闖我限制水域

相關新聞

鬆綁關鍵…房市管制退場 看3大指標

中央銀行第二季理監事會議上周決議維持選擇性信用管制措施不變，但根據央行會後公布的房市專題報告，央行點出未來房市管制退場的三大觀察指標，包括新推案房價是否降溫、房價漲幅是否回到國際合理水準，以及房價所得比是否進一步改善。換言之，即使集中度下降，房價問題若未明顯改善，央行短期內仍難鬆手。

央行下放調控權 房市信用管制彈性化

中央銀行理監事會雖維持房市信用管制措施，但據了解，央行對部分實務運作已逐步釋出彈性。無論是受土方清運新制影響的購地貸款，或是換屋族出售舊屋期限問題，央行都選擇將裁量權交由銀行依個案認定。金融圈人士分析，這類作法雖非正式鬆綁，但實務上讓銀行可依風險自行處理，相當於管制措施鬆綁。

超級聖嬰現象明年出現機率高 投資新挑戰

儘管美伊戰爭的憂慮消退，但股市投資人又面臨另一項威脅：出現「超級聖嬰現象」的機率日益升高，效應包括部分地區氣溫升高，電力需求激增，穀物產量受損，通膨復燃，並導致各國央行的貨幣政策更加複雜，促使投資人必須重新評估各個產業部門的營運展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。