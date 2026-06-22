保險小百科／水域活動業者 應投保責任險

時序入夏，民眾參與衝浪、各類水上摩托車等相關海域遊憩活動機會增加，金管會提醒民眾於從事海域遊憩活動前除應注意安全及充足準備外，亦可事先投保相關保險商品以協助移轉風險，投保前詳閱保單條款，充分瞭解契約內容、給付項目及其除外責任，並記得要找已投保「水域遊憩活動責任保險」之合法水域活動業者安排活動。

根據產險公會水域遊憩活動責任保險參考條款，被保險人指依水域遊憩活動管理辦法規定，帶客從事水域遊憩活動、提供場地或器材供遊客從事水域遊憩活動而具營利性質者；要保人即為被保險人。

水域遊憩活動責任保險承保範圍：被保險人於本保險契約有效期間內，帶客進行水域遊憩活動或提供場所、器材供遊客進行水域遊憩活動而於活動期間內，因發生意外事故致參與活動遊客受有身體傷害、失能或死亡，無論被保險人有無過失，產險公司依本保險契約約定，對請求權人給付保險金。