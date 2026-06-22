專家教你保／慎選業務員 避免淪孤兒保單

保險並非一次性消費，許多保單的繳費年期達20年，期間牽涉到契約變更、保障檢視，甚至理賠申請等情況，因此，協助辦理的保險業務員可說是保戶長期的重要夥伴，而不只是銷售當下對接的窗口。

不少消費者曾遇過所謂「孤兒保單」的情況，原本的業務員離職導致服務中斷，當需要諮詢或申請理賠時，只能透過客服系統排隊處理，耗時又費力。部分案例則是投保前後態度明顯轉變，讓保戶感受服務落差。因此，在選擇保險商品時，也應審慎評估業務員的專業與服務能力。

稱職的保險業務員能在不同階段提供相應的協助。投保前，須具備足夠的專業知識以提供分析與建議；投保後，則能協助處理契約變更、資料更新等行政事項；在發生事故或疾病時，更要熟悉理賠流程，協助保戶順利申請。特別是一家人的保單皆由同一位業務員服務時，彼此信任關係更顯重要。

從專業角度來看，保險業務員的基本門檻除了人身保險業務員資格外，通常還須取得外幣非投資型保險與投資型保險商品的銷售資格，才能提供更完整的建議。而持續進修也是觀察重點，面對金融環境與法規的變動，能否持續更新知識，將直接影響其服務品質。

在穩定性方面，業務員的流動率與所屬公司文化息息相關。消費者可留意其任職年資、團隊運作方式，以及公司是否具備完善的服務承接機制，以確保服務不中斷。

即時性則反映在服務回應速度與處理效率上。當保戶有需求時，保險業務員能否在合理時間內回覆並提供協助，是衡量服務品質的重要指標。尤其在理賠或緊急狀況發生時，及時的協助能大幅降低保戶的不安與壓力。

此外，業務員的「加值能力」也值得參考，例如良好的溝通能力、耐心傾聽的態度，以及豐富的人生經驗與資源整合能力，則能協助處理保險以外的問題，提升整體服務價值。這些特質不一定能夠量化，但往往影響長期合作的品質與信任。

以宏泰人壽為例，近年來市場變化快速，只提供保險諮詢已不足以因應保戶需求，因此公司定期舉辦財經、稅務課程及座談會，讓業務同仁與時俱進，提升穩定的客服力，而應對時應有的關鍵態度，更是團隊傳承的重點。

綜上所述，選擇保險業務員時，可從多面向評估。唯有專業、穩定且具責任感的業務員，方能在關鍵時刻提供支持，讓保障真正發揮功能。（本文由宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟提供，記者戴玉翔採訪整理）