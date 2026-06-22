保障型平台 定期壽險最夯

為提升國人基本保險保障，金管會持續推動保障型保險商品平台，鼓勵民眾優先建立風險防護網。根據統計，自2021年9月23日統計到今年3月底，由台灣集中保管結算所「退休準備平台」建置的「保障型保險商品平台」，累計有效契約件數已達1萬571件，保費收入達1億3,860萬元，其中定期壽險最受歡迎。

金管會表示，保障型保險商品具備「低保費、高保障」特性，能有效分散突發事故、重大疾病及失能等風險帶來的經濟衝擊，是建立家庭財務安全的重要基礎。不過，部分民眾規劃保險時較偏重儲蓄型商品，若面臨重大疾病或意外事故，可能對家庭財務造成衝擊，因此建議民眾應優先檢視保障缺口，再進一步進行理財與退休規劃。

從平台銷售情況來看，定期壽險仍是最受歡迎的保障型商品。統計顯示，傳統型定期人壽保險主契約有效契約件數達6,672件，累計保費收入9,058萬元，不論件數或保費收入均居四大商品之冠。

重大疾病健康保險則排名第二，有效契約件數達2,873件，保費收入2,681萬元。此類商品可針對七項重大疾病提供保障，確診後一次給付保險金，協助民眾支付醫療費用或補貼養病期間的生活開銷。

此外，小額終老保險主契約有效契約件數為371件，保費收入2,056萬元；小額終老保險附約有效契約件數為254件，保費收入為4萬元。金管會表示，小額終老保險提供終身壽險保障，保費較一般終身壽險便宜，每人最高保額可達90萬元，適合作為高齡者基礎保障規劃工具。微型保險方面，主契約有效契約件數242件、保費收入37萬元，附約159件、保費收入24萬元。