微型保險達成率 五強勝出

為持續落實普惠金融政策、強化經濟弱勢族群保險保障，壽險業今年持續推動微型保險業務。據統計，今年前四月，四家壽險公司達成率逾二成，表現優於業界平均，包括元大人壽達53.4%、中華郵政29.15%、凱基人壽22.05%及富邦人壽達成率21.98%。

根據壽險公會最新統計，截至今年4月底，15家開辦微型保險的壽險公司累計保費收入達1,581.1萬元，全年目標1億3,523萬元已達成11.69%，有效契約人數達73.3萬人、總保額達2,151.8億元，持續為弱勢及特定身分族群提供基本風險保障。

據統計，今年壽險業設定微型保險總保費目標為1億3,523萬元，截至4月底累計執行金額達1,581.1萬元，整體達成率11.69%。由於微型保險保費規模較小，多數保單集中於下半年及特定公益合作專案推動，因此目前達成率仍屬正常進度範圍。

進一步觀察各家公司目標達成率表現，以元大人壽達53.4%居冠，不僅是唯一達成率突破五成的業者，也大幅領先同業；中華郵政以29.15%排名第二，凱基人壽22.05%居第三。富邦人壽達成率21.98%緊追在後，三商美邦人壽13.27%排名第五。國泰人壽、遠雄人壽、全球人壽及臺銀人壽達成率則介於10%至11%之間。

若以保費收入規模來看，富邦人壽前四月累計保費收入484.5萬元居冠，其次為國泰人壽339.3萬元，凱基人壽210.3萬元排名第三，中華郵政116.2萬元、新光人壽111萬元分居第四、第五名。

若以有效契約人數觀察，截至4月底國泰人壽以17萬3,667人居第一，提供約566.9億元保障；南山人壽有效契約人數12萬211人排名第二，保額約361.8億元；台灣人壽則以10萬8,045人居第三，保額約222.8億元。凱基人壽有效契約人數10萬942人排名第四，富邦人壽7萬3,073人、新光人壽6萬5,942人分居第五、第六名。

金管會自2009年推動微型保險制度，主要目的在於協助經濟弱勢民眾獲得基本保險保障，以補足社會保險與社會救助制度的缺口。

近年來主管機關持續擴大承保對象範圍，目前涵蓋中低收入戶、原住民、身心障礙者、新住民家庭及其他特定弱勢族群等，讓更多民眾能夠透過低保費方式獲得基本保障。

目前微型保險商品主要包括一年期定期壽險、傷害保險及傷害醫療保險等，具有保費低廉、保障內容單純、投保程序簡便等特色。下半年將持續透過公益團體、地方政府及社福機構合作推廣，協助更多弱勢家庭建立基本保障網，全年達成微型保險目標仍相當樂觀。