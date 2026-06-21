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境外金融中心前四月賺12億美元、達去年近四成 但下半年最大挑戰來了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2026年前四月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘12.18億美元，已達去年全年的37.6%。圖／本報資料照片 曾羿鈞
據金管會統計，2026年前四月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘12.18億美元，已達去年全年的37.6%。圖／本報資料照片 曾羿鈞

金管會統計，2026年前四月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘12.18億美元，已達去年全年的37.6%；但隨美國升息預期升溫，獲利主力OBU恐臨債券評價逆風，全年能否站穩「3」字頭仍有變數。

3O包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU），是臺灣金融業承做跨境金融的重要平台。

3O在2020年獲利衝上39億美元高峰後，受美國暴力升息，推升資金成本、債券評價也轉負，使2023、2024年連兩年跌破20億美元；直到2025年美國啟動降息，獲利從谷底翻揚到32.4億美元寫四年新高。

今年前四月延續復甦動能，3O累計稅前盈餘12.18億美元、年增15%，獲利進度仍優於去年同期。

其中，OBU仍是最主要獲利來源，OSU受市場波動影響較大，OIU則持續受到壽險接軌新制衝擊。

OBU前四月稅前盈餘380.4億元寫史上同期新高、年增14.3%，折合約12.02億美元，占整體3O獲利近99%，穩居最大獲利引擎。

銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠去年美國降息後，銀行資金成本下降，推升利息淨收益表現。

不過，OBU獲利已出現波動。3月受美伊戰事升溫影響，美債殖利率走揚，單月獲利驟降三成到67.3億元；4月隨市場回穩、殖利率回落，獲利回升到108億元。

OSU波動更為劇烈。3月因市場震盪造成券商投資損失，單月由盈轉虧2885萬美元；4月則隨市場回穩轉虧為盈2250.9萬美元。

累計前四月OSU獲利1038.9萬美元，雖由首季虧損轉正，但仍年減近四成。

OIU前四月稅前盈餘588萬美元、年減11%。其中壽險業受接軌新制影響，虧損性合約認列增加，加上出售虧損資產，拖累獲利年減逾五成；產險業則因賠款準備金提存較去年減少，由虧轉盈。

展望後市，金融圈示警，即便前四月獲利維持雙位數成長，但下半年挑戰恐高於上半年。

市場近期重新押注美國可能重啟升息循環，若通膨持續升溫、美債殖利率進一步走高，將壓縮OBU債券評價利益。

由於OBU幾乎包辦3O全部獲利，一旦評價利益縮水，今年3O能否超越去年32.4億美元、續創近年高點，仍有待觀察。

升息 金管會 降息 美元

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