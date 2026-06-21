境外金融中心前四月賺12億美元、達去年近四成 但下半年最大挑戰來了

國票金控在5月29日股東會改選，由公股拿下過半席次取得經營權之後，也將開啟新的篇章。根據聯合報數位版所掌握的消息，由於國票金控已經由公股取得實質經營權，因此在推動國票金相關的金融整併之前，國票金控將會有兩項和過去完全不一樣的翻轉。

2026-06-21 11:00