年初賣翻、3月急凍 OIU熱潮現警訊了嗎？

年初爆單後，OIU保單買氣開始降溫。據金管會統計，2026年前四月壽險OIU保費收入1649.4萬美元，但其中逾95%來自前兩個月。隨3月美伊戰事升溫，單月保費驟降至17萬美元，市場熱度明顯趨緩。

統計顯示，OIU前四月共銷售12件壽險保單、新契約保費收入1649.4萬美元，續寫近七年同期新高。

其中1月賣出6件、保費1126.9萬美元，2月再賣3件、保費444.9萬美元，前兩月合計已達1571.8萬美元，占前四月總保費逾95%。

不過，3月受地緣政治風險與市場波動影響，當月僅賣出1件保單、保費17萬美元；4月雖回升至2件、75.9萬美元，但與年初表現仍有明顯差距。

從業者來看，今年買氣幾乎由國泰人壽與富邦人壽撐起。前四月12件保單中，國壽賣出9件、富邦3件，光國壽一家公司，就包辦了四分之三保單。

OIU市場曾在2022年全年僅賣出3件保單，一度接近停滯。直到2025年亞資中心政策推動、免稅優惠延長及商品通路鬆綁後，市場逐步回溫。

2025年全年共銷售7件、保費374萬美元，今年則靠年初大單挹注，寫下近七年最佳開局。

市場人士分析，前兩月大額保單推升OIU業績創高，但後續動能能否延續，仍須觀察境外客戶需求及國際金融市場變化。地緣政治與市場波動升高時，往往也會影響投保意願。