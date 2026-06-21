快訊

照片曝！花蓮深山驚見「新堰塞湖」 距馬太鞍崩塌地7公里

持刀攻擊啦啦隊員汶汶！中年狂粉遭送辦 檢方複訊後聲押

國軍明起實施五天四夜 立即備戰操演

聽新聞
0:00 / 0:00

年初賣翻、3月急凍 OIU熱潮現警訊了嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

年初爆單後，OIU保單買氣開始降溫。據金管會統計，2026年前四月壽險OIU保費收入1649.4萬美元，但其中逾95%來自前兩個月。隨3月美伊戰事升溫，單月保費驟降至17萬美元，市場熱度明顯趨緩。

統計顯示，OIU前四月共銷售12件壽險保單、新契約保費收入1649.4萬美元，續寫近七年同期新高。

其中1月賣出6件、保費1126.9萬美元，2月再賣3件、保費444.9萬美元，前兩月合計已達1571.8萬美元，占前四月總保費逾95%。

不過，3月受地緣政治風險與市場波動影響，當月僅賣出1件保單、保費17萬美元；4月雖回升至2件、75.9萬美元，但與年初表現仍有明顯差距。

從業者來看，今年買氣幾乎由國泰人壽與富邦人壽撐起。前四月12件保單中，國壽賣出9件、富邦3件，光國壽一家公司，就包辦了四分之三保單。

OIU市場曾在2022年全年僅賣出3件保單，一度接近停滯。直到2025年亞資中心政策推動、免稅優惠延長及商品通路鬆綁後，市場逐步回溫。

2025年全年共銷售7件、保費374萬美元，今年則靠年初大單挹注，寫下近七年最佳開局。

市場人士分析，前兩月大額保單推升OIU業績創高，但後續動能能否延續，仍須觀察境外客戶需求及國際金融市場變化。地緣政治與市場波動升高時，往往也會影響投保意願。

保單 金管會 國壽 美元 富邦人壽

延伸閱讀

美伊談判延後…下周開盤前 一文看懂五件值得回顧的國際大事

外國持有美公債規模上揚 大陸減持至18年來最低

5月外銷訂單估連16月成長 接單金額上看910億美元 年增近50%

美元保單是什麼？誰最需要買？優缺點、匯率風險眉角一次看

相關新聞

南韓拿到關鍵AI授權…台灣卻不在名單上？看懂「Claude開發商」跳過台灣的商業現實

在人工智慧學校舉辦的爐邊對談中，邀請了Anthropic（Claude開發商）共同創辦人曼恩（Ben Mann）。擔任訪談人的數發部次長侯宜秀問曼恩：「你們何時會在台灣開設公司？」

境外金融中心前四月賺12億美元、達去年近四成 但下半年最大挑戰來了

據金管會統計，2026年前四月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘12.18億美元，已達去年全年的37.6%；但隨美國升息預期升溫，獲利主力OBU恐臨債券評價逆風，全年能否站穩「3」字頭仍有變數。

高雄台積電新增國一匝道「陷2年交通黑暗」 市府優先開闢高楠公路便道

台積電進駐高雄楠梓產業園區設置5座晶圓廠，工程加緊施作，為解決交通需求，行政院核定155億元「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」增加國道一號楠梓匝道，但2028年通車前卻陷入2年交通黑暗期，日前高達200輛土方砂石車壅塞在台1線高楠公路1003巷前，交通嚴重打結，當地抱怨平時通勤已有大量台積電工程車占據道路，叫苦連天。

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

國票金控在5月29日股東會改選，由公股拿下過半席次取得經營權之後，也將開啟新的篇章。根據聯合報數位版所掌握的消息，由於國票金控已經由公股取得實質經營權，因此在推動國票金相關的金融整併之前，國票金控將會有兩項和過去完全不一樣的翻轉。

本周台股／迎華許考題 法人：AI長多不變、短線防震盪

台股端午連假前再寫驚奇，加權指數在中小型科技股帶動下，收在4萬6465點，創下收盤新高，單周大漲2296點，市場氣氛從先前的高檔震盪，重新轉為多頭進攻。不過，本周台股雖仍有AI基本面撐腰，但美國新任聯準會主席華許釋出的鷹派訊號，也讓市場重新評估資金行情能否一路順風，法人認為，台股多頭架構未變，但高檔震盪與類股輪動將更明顯。

桃園建商讓利預售屋退款百萬元 不動產公會：房市低迷短期難反轉

今年房市買氣持續降溫，桃園市平鎮區南勢重劃區預售案「福倉埕藝」近日傳出主動調降售價，有已購戶退款130萬元價差，引發房地產社群熱議。桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世說，建商讓利雖屬少數個案，但整體房市還是低迷，仍受資金與政策面因素影響，短期內恐難出現明顯反轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。