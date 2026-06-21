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五大國銀教戰！下半年「股優於債」、黃金仍具上行空間

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

下半年全球市場將持續受到通膨、地緣政治及貨幣政策變化影響，但五大銀行普遍認為，AI帶動的企業獲利成長趨勢未變，股票仍是資產配置核心。不過隨著美股及台股屢創新高，市場評價已處相對高檔，各銀行也同步提醒投資人留意波動風險，透過股債配置、現金部位及黃金等避險資產，兼顧成長與風險管理。

台北富邦銀行指出，AI基本面沒有改變，但全球股市面臨通膨升溫疑慮與地緣政治衝突，波動明顯放大，建議適時停利停損並保有部分現金。整體而言，AI仍處於長期發展的前半段，股市仍應維持40%至50%的基本配置比重，債市20%至30%，貴金屬10%，現金則提高至10%至30%。此外，美國10年期公債殖利率維持4.5%以上，仍是適合布局債券的時機點。

國泰世華銀行指出，目前全球股市受惠AI投資循環與企業獲利成長，中長期仍具上行空間，但部分市場短期漲幅已大，預期波動會再放大，股票聚焦美國及亞洲科技供應鏈，債券則以中短天期、高品質投資等級債為核心配置，建議投資人可採股4債6至股6債4的配置架構，並搭配3%至5%的黃金部位。

中信銀行表示，美股指數年化乖離已擴大至10%以上，短線進入技術性過熱區，隱含高檔獲利了結壓力升溫，加上資金集中於部分強勢族群，市場結構韌性仍待進一步確認。建議投資人避免追價，等待回檔或整理後再行布局。

台新銀行則建議，下半年可聚焦「美、台、韓、日」科技硬核資產，包括高階晶圓代工、先進封裝龍頭等AI基礎設施產業鏈，同時搭配受惠AI電網擴建的工業及重電設備類股。債券方面，建議縮短美債存續期間，增加短天期美債部位。

玉山銀行則認為，下半年仍須面對美伊衝突及聯準會政策等不確定因素，但AI驅動的企業盈餘成長持續發酵，因此建議持有科技類股、美股及日股等展望正向市場，若逢回檔可進一步加碼；黃金仍具上行空間，適合以長期角度持有。

台北富邦銀行 美股 貨幣政策

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