歡慶味全龍半季冠軍 王道銀卡友3天現金回饋額外加碼3%

王道銀行（O-Bank）為慶賀味全龍隊奪下中華職業棒球大聯盟2026年賽季上半季冠軍，推出全卡友現金回饋限時加碼活動，自即日起至2026年6月23日止，只要是王道銀行客戶，持任一張王道銀行簽帳金融卡且完成登錄者，於活動期間內刷卡一般消費可享現金回饋額外加碼3%優惠，每卡加碼回饋上限新台幣168元，若加計原有現金回饋1%，現金回饋最高可達4%；活動於今（21）日中午12時開放登錄，限額5000名，額滿將於活動登錄頁顯示。

王道銀行為支持國內職棒運動發展，今年球季亦提供味全龍主場購票優惠予王道銀行所有卡友同享，即日起至2026年9月30日，持王道銀行任一張簽帳金融卡於味全龍官方售票網或App線上購買味全龍例行賽主場內野全票，享每張票價現折100元優惠，現更加碼推出每周五與周日之內野指定區域全票買一送一的購票優惠，卡友可自前述兩項優惠中擇一使用；線上購買味全龍例行賽天母主場家庭席、龍星雙人席、龍焰燒烤席等門票，享平日9折、假日95折優惠；假日現場購買味全龍例行賽天母主場內野經濟區門票，享買一送一優惠，前述各項購票優惠的每場次門票數有限，售完為止。另於味全龍主場、指定客場及活動現場等實體商店消費刷王道卡，不限金額皆享商品9折優惠，且於味全龍實體商店單月刷卡消費累積滿8000元，即送500元味全龍商城購物金，每月限1000名。

此外，自即日起至2026年9月30日，持味全龍聯名卡於韓國實體商店刷卡，且消費當月完成登錄即可享現金回饋加碼4%的專屬回饋，每月回饋限額500名，每人每月加碼回饋上限新台幣500元；若加計全卡友原有之1%無上限現金回饋，以及歡慶上半季冠軍全卡友限時加碼3%現金回饋，味全龍聯名卡卡友於韓國實體商店刷卡消費現金回饋最高可達8%。