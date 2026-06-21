日銀升息落地影響有限 日股迎企業改革與 AI 需求雙利多支撐

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，日本銀行（BOJ）6月會議如市場預期升息1碼至1%，由於升息預期早已反映，整體對日股與匯市影響相對有限。從會議聲明及副總裁內田真一談話觀察，日本經濟下行風險明顯較前次會議緩解，且物價上漲範圍持續擴大，顯示內需動能與通膨壓力同步升溫。在此背景下，日銀強調不會落後於通膨情勢，政策正常化方向確立，市場關注焦點已轉向後續升息節奏，普遍預期下一次升息時點可能落在今年底至明年初。

野村日本領先基金經理人高君逸指出，日本企業基本面持續改善，特別是大型製造業受惠於資本支出擴張與全球需求回穩，營運展望轉趨正向。此外，企業治理改革持續推進、股東回饋政策強化（包括提高股利與庫藏股）亦為支撐日股的重要利多因素。同時，日圓維持相對弱勢，有利出口導向企業獲利，加上外資資金回流日本市場，進一步推升市場信心。

高君逸進一步從產業面分析，半導體設備、精密製造及自動化相關族群持續受惠於全球AI與數位轉型趨勢，訂單能見度與資本支出動能仍具支撐力；金融股則在利率環境回升下，利差改善帶動獲利上修，亦成為近期盤面亮點。整體而言，在貨幣政策逐步正常化與企業基本面改善的雙重支撐下，日本股市中長線仍具投資吸引力。

樓克望表示，短期而言，雖然政策轉向可能帶來市場波動，但在經濟韌性提升與企業獲利成長趨勢未變的前提下，震盪反而提供投資人分批布局的良機，尤其以具全球競爭力與受惠結構性成長趨勢之產業為優先關注。