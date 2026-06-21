元大金控「溫控1.5℃」連四年達標 永續治理成果獲肯定

元大金控積極呼應「臺灣2050淨零排放」政策，強化自身營運，減碳成效卓越，連續四年獲《天下雜誌》評選為符合《巴黎協議》1.5℃溫控目標企業，於2026年度「企業1.5℃論壇」授證表揚，具體展現集團邁向淨零目標的決心與行動力。

《天下雜誌》成立「企業減碳溫度計平台」，為全台唯一採用聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)方法學、以升溫路徑評估企業減碳表現的平台；《天下雜誌》自2023年起辦理首屆「企業1.5℃論壇」，授證表揚達成溫控目標企業，今年邁入第四屆，平台揭露近1,900家企業資料，僅約三成達成溫控目標。元大金控從受評企業中脫穎而出，凸顯企業減碳目標及行動與國際趨勢全面接軌，展現對淨零轉型的承諾與成果。

元大金控集團持續推動低碳營運，全台9棟自有大樓及三成分支據點已導入綠電，2025年綠電使用量約652萬度。集團透過提升能源使用效率及擴大再生能源應用，積極落實淨零轉型，同時依循科學基礎減量目標(SBT)規劃減碳路徑，2025年的類別一與類別二碳排放量較2020年基準年減少27.3%，提前達成SBT階段性目標。

在永續治理方面，元大金控持續強化氣候與自然相關風險及機會管理，2025年《氣候暨自然相關財務揭露報告書》連續四年獲英國標準協會（BSI）符合性查核「Level 5+(Excellence)」最高等級認證，展現資訊揭露的透明度與完整性。相關成果也獲國際評比機構肯定，元大金控連6年獲國際碳揭露計畫（CDP）最高等級「A級」，躋身全球前2%領先企業，今年更首度獲晨星集團旗下Sustainalytics ESG Rating「ESG Industry Leader」殊榮，彰顯永續治理與氣候行動成果。