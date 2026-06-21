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聯準會減少前瞻指引 市場短期波動可能增加

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導

美國聯準會Fed）最新決議維持利率不變，但真正值得關注的是新任主席華許釋出的政策訊號。「鉅亨買基金」表示，這次會議重點不再是何時降息，而是聯準會開始改變與市場的溝通方式。過去市場習慣透過點陣圖預測降息時程，但華許顯然希望政策回歸數據導向。在美國經濟維持成長、就業穩定且通膨仍高的情況下，聯準會缺乏立即降息理由，市場焦點將轉向高利率環境將維持多久，以及企業能否持續消化較高的資金成本。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，華許上任後已開始推動聯準會體制改革。這次會議最大的變化之一，是華許未提交個人利率預測，打破歷任主席慣例，同時大幅簡化會後聲明內容。最新經濟預測顯示，美國經濟成長與就業市場仍具韌性，但通膨預測則較前次明顯上修。華許希望市場減少對聯準會前瞻指引的依賴，重新聚焦通膨、就業與金融條件等基本面數據。未來市場定價將更直接反映經濟變化，也代表投資人不能再單純依靠降息預期作為投資判斷依據。

談到利率與AI的關係，張榮仁表示，AI已成為支撐美國經濟的重要力量。近年大型科技企業持續投入資料中心、晶片、電力與雲端基礎建設，帶動龐大資金需求。短期而言，AI投資熱潮可能推升市場利率與通膨壓力，使聯準會更難快速降息。然而從長期來看，若AI成功提升企業生產效率、降低營運成本，將有助於提高生產力並抑制通膨。換言之，AI對物價的影響可能從短期需求推升，逐步轉向長期成本下降，成為未來經濟成長的重要驅動力。

張榮仁分析，目前美國經濟仍展現強勁韌性，也讓利率呈現「易升難降」格局。5月消費者物價指數年增率回升至4.2%，非農就業新增17.2萬人，失業率維持在4.3%，顯示需求與勞動市場尚未明顯降溫。在此環境下，聯準會沒有急於降息的必要。更重要的是，高利率對企業投資與消費活動的抑制效果仍有限，尤其科技產業獲利與資本支出依然強勁。市場未來需要重新調整對利率路徑的預期，接受高利率可能維持更長時間的新現實。

展望後市，張榮仁認為，聯準會減少前瞻指引後，市場短期波動可能增加，但AI帶動的產業成長趨勢並未改變。投資人避免過度押注降息時程，而應聚焦企業獲利能力與產業競爭力。從區域布局來看，台股、美股、日股及韓股仍是AI受惠程度較高的市場，可透過股票型基金、以及「鉅亨超底王」機制採取分批進場、急跌加碼策略。面對高利率與震盪並存的環境，紀律投資比預測利率更重要，掌握企業獲利成長，仍是參與下一波AI長線行情的核心關鍵。

聯準會 美國聯準會 Fed

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