純網銀拚擴張 連線銀首季獲利、樂天銀增資將到位

台灣純網銀持續擴張規模，LINE Bank（連線商業銀行）今年第一季獲利新台幣5408萬元，持續朝全年獲利邁進；將來銀行今年資金面規劃存款餘額達1070億元、放款餘額達776億元，力拚2027年轉盈；樂天銀行增資27.78億元資金也即將到位，今年目標持續衝刺擴大法金業務。

台灣3家純網銀分別為樂天國際商業銀行、LINEBank與將來銀行。樂天銀行與LINE Bank在2021年先後開業，將來銀行於2022年3月開業。金管會統計顯示，截至今年3月底，純網銀開戶數約328.6萬戶，季成長3.7%；其中，LINE Bank戶數達236.1萬戶，將來銀行58.7萬戶，以及樂天銀行33.7萬戶。

LINE Bank年報中提到，2025年是LINE Bank營運關鍵性的轉折點，即使面對全球經濟市場動盪和地緣政治風險增加的多重影響，加上台灣金融同業的強勢競爭，LINE Bank憑藉「快金融平台」策略與產品線的布局，成功在去年12月達成單月稅前盈餘逾1100萬元的里程碑，成為台灣首家達成單月獲利的純網銀。

LINE Bank首季財報也顯示，第一季稅後淨利達5408萬元，首季獲利成功，下一步挑戰今年稅前與稅後獲利突破1億元關卡。LINE Bank指出，今年業務策略上，持續維持信貸成長動能，並透過提升自動化徵審比例優化營運效率；同時積極規劃多元化收入結構，深化基金與ETF布局，以提升手續費收入占比。

將來銀行表示，今年以業務倍增為核心經營目標，並以擴大資金與放款規模作為實現路徑。在此架構下，資金面規劃存款餘額達1070億元、放款餘額達776億元，推動存放款規模倍增，並同步將新台幣存放比提升至80%，提升資金運用效率，支撐放款成長與利息收入擴大。

將來銀行表示，預計透過調整結構、擴大規模、拉利差等3大策略達成目標，力拚2027年轉盈。將來銀近期也攜手美商摩根大通銀行台北分行，推出全台首創的全數位小額「跨境匯入新台幣快捷收款服務」，將境外匯入款的收款流程全面電子化，未來持續擴大跨境金融服務布局。

至於樂天銀行發展，國票金日前說明，樂天銀先前透過聯貸案的參貸，帶動企業放款明顯成長，今年將衝刺提升放款餘額，加上法人開戶陸續有斬獲，後續可推動法人存款、非聯貸案的法金業務等，2026年可說是「法人金融元年」，有望持續擴大整體資產負債表。

台灣3家純網銀中，LINE Bank、將來銀行已陸續減增資過，樂天銀也規劃辦理減增資27.78億元中，增資認股基準日為6月22日，增資即將到位。