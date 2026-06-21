快訊

中華郵政A7爆「禁坐令」員工被迫站立數小時分信、撐不住還被恐嚇汰除

台輪椅夫妻南韓地鐵驚魂！醉漢逼近叫囂 2男雨傘救援被讚爆

汶汶遭砍兇嫌被起底！夏語心證實曾被尾隨回家：天天在電視台等我

聽新聞
0:00 / 0:00

純網銀拚擴張 連線銀首季獲利、樂天銀增資將到位

中央社／ 台北21日電

台灣純網銀持續擴張規模，LINE Bank（連線商業銀行）今年第一季獲利新台幣5408萬元，持續朝全年獲利邁進；將來銀行今年資金面規劃存款餘額達1070億元、放款餘額達776億元，力拚2027年轉盈；樂天銀行增資27.78億元資金也即將到位，今年目標持續衝刺擴大法金業務。

台灣3家純網銀分別為樂天國際商業銀行、LINEBank與將來銀行。樂天銀行與LINE Bank在2021年先後開業，將來銀行於2022年3月開業。金管會統計顯示，截至今年3月底，純網銀開戶數約328.6萬戶，季成長3.7%；其中，LINE Bank戶數達236.1萬戶，將來銀行58.7萬戶，以及樂天銀行33.7萬戶。

LINE Bank年報中提到，2025年是LINE Bank營運關鍵性的轉折點，即使面對全球經濟市場動盪和地緣政治風險增加的多重影響，加上台灣金融同業的強勢競爭，LINE Bank憑藉「快金融平台」策略與產品線的布局，成功在去年12月達成單月稅前盈餘逾1100萬元的里程碑，成為台灣首家達成單月獲利的純網銀。

LINE Bank首季財報也顯示，第一季稅後淨利達5408萬元，首季獲利成功，下一步挑戰今年稅前與稅後獲利突破1億元關卡。LINE Bank指出，今年業務策略上，持續維持信貸成長動能，並透過提升自動化徵審比例優化營運效率；同時積極規劃多元化收入結構，深化基金與ETF布局，以提升手續費收入占比。

將來銀行表示，今年以業務倍增為核心經營目標，並以擴大資金與放款規模作為實現路徑。在此架構下，資金面規劃存款餘額達1070億元、放款餘額達776億元，推動存放款規模倍增，並同步將新台幣存放比提升至80%，提升資金運用效率，支撐放款成長與利息收入擴大。

將來銀行表示，預計透過調整結構、擴大規模、拉利差等3大策略達成目標，力拚2027年轉盈。將來銀近期也攜手美商摩根大通銀行台北分行，推出全台首創的全數位小額「跨境匯入新台幣快捷收款服務」，將境外匯入款的收款流程全面電子化，未來持續擴大跨境金融服務布局。

至於樂天銀行發展，國票金日前說明，樂天銀先前透過聯貸案的參貸，帶動企業放款明顯成長，今年將衝刺提升放款餘額，加上法人開戶陸續有斬獲，後續可推動法人存款、非聯貸案的法金業務等，2026年可說是「法人金融元年」，有望持續擴大整體資產負債表。

台灣3家純網銀中，LINE Bank、將來銀行已陸續減增資過，樂天銀也規劃辦理減增資27.78億元中，增資認股基準日為6月22日，增資即將到位。

金管會 增資 將來銀行

延伸閱讀

國銀美元存款優利 衝8%

第一金股東會／股市相關放貸熱絡

海外股票ETF新里程碑 富邦ETF 00662規模突破千億

ETF投資主流趨勢大解碼／劉宗聖：三好循環 主被動共榮

相關新聞

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

國票金控在5月29日股東會改選，由公股拿下過半席次取得經營權之後，也將開啟新的篇章。根據聯合報數位版所掌握的消息，由於國票金控已經由公股取得實質經營權，因此在推動國票金相關的金融整併之前，國票金控將會有兩項和過去完全不一樣的翻轉。

本周台股／迎華許考題 法人：AI長多不變、短線防震盪

台股端午連假前再寫驚奇，加權指數在中小型科技股帶動下，收在4萬6465點，創下收盤新高，單周大漲2296點，市場氣氛從先前的高檔震盪，重新轉為多頭進攻。不過，本周台股雖仍有AI基本面撐腰，但美國新任聯準會主席華許釋出的鷹派訊號，也讓市場重新評估資金行情能否一路順風，法人認為，台股多頭架構未變，但高檔震盪與類股輪動將更明顯。

桃園建商讓利預售屋退款百萬元 不動產公會：房市低迷短期難反轉

今年房市買氣持續降溫，桃園市平鎮區南勢重劃區預售案「福倉埕藝」近日傳出主動調降售價，有已購戶退款130萬元價差，引發房地產社群熱議。桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世說，建商讓利雖屬少數個案，但整體房市還是低迷，仍受資金與政策面因素影響，短期內恐難出現明顯反轉。

資安風險 AI代理網購 誤入詐騙陷阱

ＡＩ（人工智慧）時代來臨，當人們開始愈來愈常使用ＡＩ代理時，這才發現ＡＩ代理也跟人類一樣，一時不察，也會被壞人詐騙。英國最近就發生一起案例，人們用ＡＩ代理提供的購物網頁訂貨，後來才發現這是一個詐騙集團做的假網頁，不但收不到貨，反而還把錢、銀行資訊都交給了詐騙集團，得不償失。

巨大變革 AI代理人幫你比價、下單

點開購物網站、在海量商品中比價、手動輸入信用卡的繁瑣日子，正快速走向終點。當人工智慧代理人（AI Agent）逐漸成熟，人們的消費習慣可能出現數十年來最大改變。

九年低點 去年房市買賣棟數下滑25%

內政部昨發布去年建物所有權登記通報，首次登記棟數連五年成長，創十年新高，反映建照核發量與開工量增加，以桃園最多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。