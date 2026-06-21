調降跨行轉帳手續費？金管會3因素決議維持現狀

現行銀行跨行轉帳手續費新台幣15元，立委關注能否再調降。金管會報告指出，考量台灣的手續費已較鄰近國家低、人力與防詐機制成本持續上升，且金融機構已提供許多減收或免收手續費的優惠方案；財經公司調查現行約有5成客戶跨行交易免手續費，決議維持現行收費標準。

跨行轉帳手續費調整涉及金融機構營運及實務作業，金管會書面報告指出，今年4月22日已召開會議研商，邀中央銀行、銀行公會、財金公司與6家金融機構共同研商，根據會議討論情形與決議提出報告。

金管會報告表示，銀行跨行轉帳手續費原每筆17元，2012年調降至15元，且自2019年4月1日起實施小額跨行轉帳手續費分級優惠，500元以下享每天1次0元手續費優惠，501元至1000元（包含500元以下超過優惠次數者）手續費優惠為每筆10元，1000元以上則每筆15元。

金管會指出，4月22日研商會議主要結論有3點，第一，根據財金公司調查，台灣跨行轉帳手續費已較鄰近國家低廉。美國轉帳手續費基本使用費為每筆79元，日本各銀行收費不同，依轉帳金額大小每筆45元到135元，泰國各銀行收費不同，每筆27元到53元。

其次，金融機構現行已提供多項減收或免收手續費的優惠方案，銀行就薪資轉帳客戶、數位存款帳戶及弱勢客戶等，已提供多元化跨行轉帳手續費優惠方案。另外，根據財金資訊公司調查，現行約有5成客戶跨行交易免手續費，是由金融機構吸收，民眾實際支付手續費的比例已大幅下降。

金管會指出，第三，近年人力成本及強化資安與防詐機制等成本上升。金融機構為強化資安防護與營運韌性，相關系統軟體升級及系統備援機制等各項採購及維護成本持續上升，導致整體作業成本增加，因此銀行現行辦理跨行轉帳的成本多已高於轉帳所分得的收入。

此外，金融機構配合政府推動多項金融防詐措施，像是約定轉入帳號灰名單通報機制（銀行受理客戶臨櫃申請約定轉帳帳號時，可即時由機制請轉入行提供帳號是否為警示帳戶等訊息，提醒客戶避免受騙）、網路銀行及ATM轉帳交易顯示受款人戶名機制、ATM導入臉部遮蔽示警功能等，辦理跨行轉帳相關防詐成本也持續增加。

金管會表示，綜合相關因素，考量台灣跨行轉帳手續費已較鄰近國家低廉，加上近年物價持續上漲，人力成本與強化資安與防詐機制成本持續上升，且金融機構也已提供許多減收或免收手續費的優惠方案等，相關會議共識將維持現行收費標準。