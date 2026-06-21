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觀察站／「四貸同堂」何時金檢 要看兩指標

聯合報／ 本報記者朱漢崙

今年以來，台股大盤指數從三萬五千點一路向上直衝四萬六千點，這波「瘋狗浪」來得又兇又急，民眾趕著透過各種資金借貸，在台股中來一波「衝浪」，「四貸同堂」爭議也愈演愈烈。據了解，金管會將針對「四貸同堂」啟動「專案金檢」，金管會也將檢視指標放在兩項領域，一是個別銀行在信用貸款、房貸理財周轉金直線上升情況，另一則是這些業務所帶來的逾放比是否上升。

各界都擔憂民眾投資槓桿開得過大、借貸金額過多，當行情反轉時，會有一大批民眾面臨斷頭風險，也因此，包括央行總裁楊金龍上周四在理監事會議被問到相關問題時，也對外表示高度關注此一現象。

嚴格說起來，這波台股大漲，除了外資推波助瀾，內資也扮演重要角色，主要跟台股結構改變大有關係。

近年來，愈來愈多ＥＴＦ（指數股票型基金）、定時定額族進入市場。尤其，各類不同主題、形式的ＥＴＦ，如高股息、主動式、與大盤指數連動等ＥＴＦ相繼問世後，投資人可透過ＥＴＦ來分散投資風險的選項更多，這也讓民眾無畏台股高點，近來，只要碰到指數修正千點，就會有大批低接買盤湧入，這也使得台股日均量來到一點五兆元水準，突顯國人積極參與股市投資的熱度。

也因此，金管會在面對是否啟動專案金檢時也格外小心，深怕一不小心反倒惹出民怨。

市場對於今年台股上五萬點幾乎可說已形成共識，不少民眾都希望增加資金、來股市賺一波，尤其，現在很多優質股票都是「千金股」，換言之，投資人買股成本增加非常多，倘若金管會擋著銀行，不讓民眾借到錢，等於是讓投資千金股成為大戶專利，恐會引來民怨。

另一個金管會是否出手金檢的更重要關鍵，就是「逾放」問題。

所謂逾放，是指「逾期放款」，根據金管會定義，當借款人積欠本金或者利息超過清償期三個月，或雖未超過三個月，但銀行已經採取法律追訴、處分擔保品等手段，這筆貸款就會被列為「逾期放款」。

倘若出現逾放，就代表民眾投資賠了錢，無法向銀行按期還本付息，但倘若民眾的還本付息一切正常，某種程度即可視為民眾投資仍有足夠利得，可作為還本付息來源，或即使投資沒賺到錢，但還本付息還在其財力可控範圍之內。

另一方面，當股市高點震盪，即使逾放尚未發生，金管會也將更提高警覺，因為接下來若貸款戶被套在高點，衍生的問題就是逾放上升，金管會也擔心屆時再出手將為時已晚，這也使得金管會對於直線上升的周轉金貸款成長率不敢掉以輕心。金管會何時出手金檢，也令金融圈相當矚目。

央行 楊金龍 金管會

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