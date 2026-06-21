券商台股熱潮鬧錢荒 緊急聯貸補銀彈

台股走勢強強滾，這也使得券商意外出現「鬧錢荒」景況，券商手頭上的資金，一方面自用，一方面也將這些資金借貸給民眾，資金燒得過快，也讓券商進入跟時間賽跑的搶錢階段，券商資金水位已進入緊急備戰狀態。接下來，七月將會進入券商聯貸案簽約的高峰期，據了解，目前聯貸與自貸金額合計已超過一千五百億元。

台股強勢大漲，成交量逐日走強，目前的日均成交量來到一兆五千億元。由於銀行法規定，銀行對單一法人的無擔保品上限不得超過銀行淨值的百分之五，倘若台股日均量來到兩兆元，就會讓銀行借貸給券商的資金限額觸碰到這條銀行法「天條」，屆時唯有靠券商大股東出手協助，有沒有「富爸爸」來加持，到時就見真章。

券商目前最大的資金壓力，是來自於融資券業務的代墊代付款項，以及客戶股票下單的Ｔ＋２交割需求，即使停作不限用途款項借貸業務，只要客戶下單買股票，不論是融資券或是用現股，都會使券商周轉金需求大增。

為解券商資金燃眉之急，八大行庫再度成為「救火隊」，公股銀行彼此也「同舟共濟」，因為手上管理銀行的聯貸案，也需要其他公股行庫的共同主辦或參貸等支持。

近幾個月來，公股銀行之間彼此密切聯絡，元大、富邦、凱基、永豐金證券、第一金證券、群益、統一等前十大券商的聯貸案都在進行，而且每一件案件的金額都在一百五十億元以上。

目前已確定，兆豐銀為永豐金證券籌組約一百五十億元聯貸、彰銀籌組富邦證券兩百億元聯貸，元大證券超過兩百億元的聯貸案，市場傳出由台銀或兆豐銀籌組的機率最高。

據指出，元大金旗下的元大銀行，也為第一金證券和中信證券籌組聯貸，金額分別為五十億元、一百億元。

這些券商聯貸案利率都在百分之二點二左右、三年期，但有些聯貸會要求每次動用的時間不能超過六個月，最多可動用六次，最長的動用期間為三年。也就是說，券商借錢，並非一次就借滿三年，而是保留三年的額度可讓券商動用。

目前已知，除了元大金控旗下的元大銀行有陸續為統一、群益、中信證券舉辦聯貸案之外，其他大型民營金控旗下銀行幾乎都未為券商籌組聯貸案。

對此，金融圈人士指出，多少和民營金控之間的競爭有關，倘若去為其他大型金控旗下的券商作聯貸，一方面該大型金控不見得放心，因為會讓競爭對手更加了解自家旗下券商的營運資料；另一方面，民營金控也不見得希望去幫競爭對手的券商作聯貸，更壯大對手的獲利。也因此，現在看得到的券商聯貸案，絕大部分都由公股行庫出面主辦、承作。