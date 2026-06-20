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美債高利率震盪延續 投資布局建議鎖定短債

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

受通膨及就業市場韌性支撐，美國十年期公債殖利率持續於高位震盪。國銀分析，待國際戰事和談、能源供給恢復後，聯準會短期內預期將按兵不動，但未來仍有回歸寬鬆政策的空間。

在投資策略上，考量財政政策風險，國銀預期長天期殖利率將維持高檔，並將美國十年期公債殖利率區間鎖定在4.25%至4.5%。因此，債券配置上建議維持較短的存續期間，並特別偏好3至5年期區間，以應對市場隨後下修升息預期的動態走勢。

殖利率 公債 升息

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