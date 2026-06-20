日圓貶破161關卡 國銀這樣看下半年匯市

隨著美國聯準會新任主席上任首秀釋出訊號後，市場同步關注美元與非美貨幣走勢，日圓兌美元進一步跌破161關卡，逼近40年低點，即使日本財務省官員進行口頭干預，成效似乎有限。本國銀行分析，市場對於聯準會升息的預期升溫，將使美元短期內獲得一定支撐，中長期支撐力道將隨通膨降溫而減弱，日圓走勢則主要取決於聯準會的降息步伐，偏向短空長多。

升息預期支撐美元 中長線力道恐轉弱

國銀分析指出，外匯市場各主要貨幣的消長，主要受制於市場對聯準會利率路徑的重新定價。短期來看，滙豐銀行分析指出，目前市場對聯準會政策預期已出現轉變，原先期待降息的看法退場，市場開始認為美國利率可能維持高檔更長時間，甚至不排除進一步緊縮的可能，使美元獲得一定支撐。

台北富邦銀行分析指出，近期美伊達成初步和平協議，荷莫茲海峽恢復通行，美國同步部分解除海上封鎖措施，雖然雙方仍在核議題與航運管理權等問題上存在分歧，但市場避險情緒已有降溫跡象。另一方面，聯準會最新會議維持利率不變，但同步下修今年經濟成長預估、上修通膨預測，市場對後續政策仍存在高度分歧。根據利率期貨市場定價，投資人對今年底前再度升息的預期升溫，美國公債殖利率維持高檔，也持續支撐美元表現。

中長期而言，北富銀認為，若中東局勢進一步降溫、通膨預期回落，美元後續漲勢可能受到限制。國泰世華銀行則認為，隨著美伊初步和平協議生效，地緣政治風險逐步降溫、油價回落，通膨壓力緩解後，市場對聯準會進一步升息的預期可能下降，美元支撐力道也將減弱。

美日利差壓抑日圓 官方干預效果有限

日圓方面，台北富邦銀行指出，市場目前預期日本銀行（BOJ）年底前仍有再次升息的可能，不過由於美日利差依舊維持高檔，加上投機資金持續偏空日圓，使美元兌日圓維持在160附近高位震盪，短期匯價主要受利差因素支撐，但若日本官方出手干預匯市，或市場風險情緒轉變，仍可能壓抑日圓進一步貶值空間。

國泰世華銀行分析，考量高油價對經濟的影響仍待觀察，預期日銀短期內將先評估本次升息效果，下次升息時間點可能落在今年底，若進口物價持續攀升，或日圓再度明顯走弱推升輸入性通膨，將提高日銀提前升息的可能性，並有助於縮小美日利差，支撐日圓表現。

綜合國銀觀點，接下來市場將聚焦聯準會政策方向、美國通膨數據及中東局勢發展。若美國經濟維持韌性且利率維持高檔，美元仍具吸引力；反之，一旦市場重新押注降息，美元則可能面臨修正壓力，進而支撐非美貨幣走勢。