國銀美元存款優利 衝8%

近日匯市震盪、美元利率維持高檔，本國銀行觀察第2季美元換匯動能強勁，顯示民眾外幣配置需求增加。為吸引資金轉入，銀行掀起美元優利存款大戰，紛紛祭出年利率4％到8%的吸睛高利定存或活存專案，有銀行主打不限金額上限、新舊戶皆可參與，也有銀行鎖定小資族推出8%優利定存，搶攻民眾短中期美元新資金停泊。

美國聯準會主席華許上任後，市場同步關注美元未來走勢，國銀分析，市場對聯準會升息預期升溫，將使美元短期內獲得一定支撐，中長期支撐力道將隨通膨降溫而減弱；日圓走勢則主要取決於聯準會降息步伐，後市偏向「短空長多」。

各大銀行美元優利存款專案一覽

從美元換匯動能來看，台北富邦銀行觀察，海外旅遊需求攀升，促使民眾依匯率波動分批結購外幣。以5月為例，新台幣兌美元升幅明顯，帶動美元換匯動能較前月增加近兩成，預估第2季美元換匯量可望季成長約一成。

為了吸引資金停泊，銀行各自鎖定不同族群推出美元優利專案，例如鎖定小資族的聯邦銀行New New Bank數位帳戶，推出3個月期年息8%與6個月期年息6%的專案，以高利率、單筆100美元的低起存門檻吸引年輕族群。

中國信託銀行以數位用戶為目標群，截至8月31日止，透過網銀或App以新台幣換匯，單筆承作2萬美元以上，即可享有7天最高年息8%、14天年息5%和1個月年息4.5%優惠。台北富邦銀行同樣強化數位通路，限定以自家App申辦外幣新錢定存，單筆申辦金額5萬美元以上者，可享有1個月期年息4.65%、3個月期年息4.55%的優利，活動截至6月30日止。

凱基銀行Karry數位帳戶的高利活存優惠活動延長至6月29日，新舊戶完成指定任務最高享有10萬美元內、年息5%的高利活存優惠。