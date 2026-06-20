聽新聞
0:00 / 0:00

國銀美元存款優利 衝8%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
近日匯市震盪、美元利率維持高檔，本國銀行觀察第2季美元換匯動能強勁，顯示民眾外幣配置需求增加。 聯合報系資料照
近日匯市震盪、美元利率維持高檔，本國銀行觀察第2季美元換匯動能強勁，顯示民眾外幣配置需求增加。 聯合報系資料照

近日匯市震盪、美元利率維持高檔，本國銀行觀察第2季美元換匯動能強勁，顯示民眾外幣配置需求增加。為吸引資金轉入，銀行掀起美元優利存款大戰，紛紛祭出年利率4％到8%的吸睛高利定存或活存專案，有銀行主打不限金額上限、新舊戶皆可參與，也有銀行鎖定小資族推出8%優利定存，搶攻民眾短中期美元新資金停泊。

美國聯準會主席華許上任後，市場同步關注美元未來走勢，國銀分析，市場對聯準會升息預期升溫，將使美元短期內獲得一定支撐，中長期支撐力道將隨通膨降溫而減弱；日圓走勢則主要取決於聯準會降息步伐，後市偏向「短空長多」。

各大銀行美元優利存款專案一覽
各大銀行美元優利存款專案一覽

從美元換匯動能來看，台北富邦銀行觀察，海外旅遊需求攀升，促使民眾依匯率波動分批結購外幣。以5月為例，新台幣兌美元升幅明顯，帶動美元換匯動能較前月增加近兩成，預估第2季美元換匯量可望季成長約一成。

為了吸引資金停泊，銀行各自鎖定不同族群推出美元優利專案，例如鎖定小資族的聯邦銀行New New Bank數位帳戶，推出3個月期年息8%與6個月期年息6%的專案，以高利率、單筆100美元的低起存門檻吸引年輕族群。

中國信託銀行以數位用戶為目標群，截至8月31日止，透過網銀或App以新台幣換匯，單筆承作2萬美元以上，即可享有7天最高年息8%、14天年息5%和1個月年息4.5%優惠。台北富邦銀行同樣強化數位通路，限定以自家App申辦外幣新錢定存，單筆申辦金額5萬美元以上者，可享有1個月期年息4.65%、3個月期年息4.55%的優利，活動截至6月30日止。

凱基銀行Karry數位帳戶的高利活存優惠活動延長至6月29日，新舊戶完成指定任務最高享有10萬美元內、年息5%的高利活存優惠。

聯準會 美國聯準會 華許

延伸閱讀

軟銀、樂天公司債 吸引散戶

聯準會升息預期升溫 帶動美元短線偏高

新興、商品貨幣走勢大逆轉 Fed轉鷹觸動全球匯市重新洗牌

日圓匯率盤旋在近40年低點 市場高度警戒當局干預風險

相關新聞

拚自然碳匯 國有地招租造林調整再出發

碳有價時代來臨，隨著全球政府開徵碳費、碳稅，企業也開始擴大資源投入碳權、碳匯領域，台灣不少企業都期待參與植樹造林活動，既做到善盡企業社會責任，也能獲取自然碳匯以達成碳中和的目標。

新聞眼／碳有價時代企業茫然 應整合政策創雙贏

碳有價時代來臨，當台灣企業還在摸索如何獲取碳權、碳匯時，全球各國的碳費、碳稅制度已陸續上路，若企業未及早做好準備，喪失的是自身的國際競爭力。值此時刻，專家學者建議，政府更應重視政策的有效性與整合性，不僅能夠讓企業順利獲得碳權、碳匯，度過碳有價時代初始的陣痛期，政府有了企業的助力，也能讓台灣老化森林獲得更好的撫育、有效降低二氧化碳排放量，一舉數得、創造雙贏。

永續經營 中華電信為竹林找回生機

低碳時代來臨，除了購買碳權，國內也有許多大企業投入自然碳匯，推動森林永續發展。種植樹林、參與造林者眾，撫育竹林生態者少，中華電信是國內少數同時參與造林、認養竹林的企業，更是國內第一家申請竹林碳匯的企業，只不過，推動竹林永續經營並不是簡單的事，期間也出現不少挑戰。

台北101淨零減碳 化身最高綠建築

在淨零減碳潮流下，台北一○一不僅是台灣地標，更是全球最高的健康綠建築，透過系統節能、取得國際認證及建立創新商業模式，是全台首座成功創造並出售「國內減量額度（碳權）」的頂級商辦，手中既有碳權，又能夠做到省電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。