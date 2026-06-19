華許放鷹 金價走跌 國銀：下一支撐區看這價位

你的ChatGPT、Gemini之所以這麼貼近人心，背後可能來自另一位台灣人的加工。讓大學生、白領工作者在家兼差就能月入破萬美元的「RLHF」（Reinforcement Learning from Human Feedback，簡稱RLHF） AI訓練師，究竟是什麼？身為數據標註員的他們，會擔心未來被AI取代嗎？

2026-06-19 07:38