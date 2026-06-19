華許放鷹 金價走跌 國銀：下一支撐區看這價位
金價連三天走弱，19日進一步跌至每英兩4121美元，國銀分析，下方支撐將回看4,200美元附近，進一步為4,000美元整數關卡。
臺銀金市報告分析，本周市場焦點轉向華許首次主持FOMC會議後，點陣圖、擴表政策及前瞻指引是否偏鷹；若會後訊息強化高利率維持較久，美元與美債殖利率仍可能壓抑金價。
聯準會（Fed）新任主席華許上任後首秀展現鷹派作風，美元指數升至一年多高點，金價承壓連三天下跌。臺銀從技術面分析4,410至4,430美元區間仍有中長期均線反壓。反之，若跌回4,245美元下方，則須留意反彈失敗風險，下方支撐將回看4,200美元附近，進一步則為4,000美元整數關卡。
對於金價支撐因素有全球央行4月恢復淨購金；技術面下探至4,000美元關卡附近後未再明顯破底。利空因素包括5月全球黃金ETF轉為淨流出；市場對聯準會政策轉趨偏鷹之疑慮升溫；技術面跌破短中期均線支撐。
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