快訊

不選彰化縣長了！蔡壁如端午表態：目前定居「這1區」全力備戰海線立委

講出華府心聲？范斯嗆以色列：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午節死亡車禍…西濱大安段曳引車自撞 「運將飛車外」慘遭自家拖車輾斃

台股熱帶動元大金市值向前衝至「金控第四名」 第三季將晉級兆元俱樂部

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大金市值以9065億晉級金控第四名，預計第三季將晉級兆元俱樂部。圖／元大金提供
元大金市值以9065億晉級金控第四名，預計第三季將晉級兆元俱樂部。圖／元大金提供

今年以來台股大盤指數不斷創新高，帶動上市公司市值向前衝，大型金控市值更展開洗牌，除了富邦金國泰金中信金續居市值前三大之外，旗下泛證券事業群均為龍頭的元大金，市值則從年初排名第五名晉級第四名，以元大金市值規模擴大的速度來看，估計第三季市值將破兆，金控的市值兆元俱樂部成員將再增一家。

法人統計，若以今年1月8日的數據觀察，富邦金、國泰金、中信金、元大金市值分別為1兆3587億、1兆1207億、9711億和5479億。今年6月18日，在5個多月市值分別成長至1兆9330億、1兆6943億、1兆4148億和9065億。

倘若觀察股價成長，富邦金、國泰金、中信金、元大金等六月市值為前四大的金控，股價在1月8日依序為每股97元、76.4元、49.35元、41.1元，6月18日的股價則分別來到每股138元、115.5元、71.9元、68元。

法人分析，五大金控今年的股價、獲利成長力道更有千秋，其中相較於富邦金、國泰金、中信金這三大金控，旗下的壽險公司包括富邦人壽、國泰人壽、台灣人壽都為前五大壽險公司，而且同時有北富銀、國泰世華銀、中信銀等前三大民營銀行，元大金控雖然銀行及人壽的規模遠小於這三家金控，卻因旗下的元大證券、元大證金、元大期貨、元大投信等泛證券事業群均居龍頭地位而勝出，整體市值快速成長。

元大金 金控 國泰金 富邦金 中信金

延伸閱讀

金融股狂漲成最後一棒？網卻看好「還有高點」：1需求熱絡推升股價

00713、00904等五檔台股ETF換股了 新成分股一次看

端午後進場怎麼選？月配高息ETF迎除權息旺季 00939漲幅衝第一

11天破百萬股東00403A台股新傳奇！拿00981A「1換3」更賺？懶錢包破迷思

相關新聞

和AI對話月入就能30萬！「RLHF」AI訓練師是什麼？為何台灣成數據標註新寵兒？

你的ChatGPT、Gemini之所以這麼貼近人心，背後可能來自另一位台灣人的加工。讓大學生、白領工作者在家兼差就能月入破萬美元的「RLHF」（Reinforcement Learning from Human Feedback，簡稱RLHF） AI訓練師，究竟是什麼？身為數據標註員的他們，會擔心未來被AI取代嗎？

群創領先投入面板級封裝受矚 友達握技術跨入光通訊

面板雙虎群創光電、友達積極朝轉型發展，群創轉型投入扇出型面板級封裝（FOPLP），第一筆生意即為國際低軌衛星大廠零件封裝...

日股續強 連五個交易日改寫新高

日股續強，日經225指數接連刷新新高價，連續五個交易日天天改寫歷史新高，繼18日大漲1.65%或1,151.24點，首次收盤突破7萬點大關，收71,053.49點後，19日持續走揚，單日上漲0.28%或196.57點，收上71,250.06點。

先進製程與高階載板材料續強 崇越華立營運加速升溫

半導體先進製程與高階PCB載板材料續強，有望帶動崇越（5434）、華立（3010）營運下半年加速升溫。

微軟在台推出兩款全新 Surface 產品

微軟近期正式在台灣市場推出搭載高通Snapdragon X2處理器的全新Surface Pro與Surface Lap-top，新機搭載Snapdragon X2處理器，為日常工作帶來更強大的效能。

台肥：尿素價格有望進一步下跌 國內硫酸原料供給無虞

台肥（1722）日前舉行法人說明會，由副總經理暨發言人鍾俊銘主持。近日荷莫茲海峽逐步開放，台肥表示，目前尿素價格已經跌下來，從每噸900多美元，跌至每噸500美元左右。主要是因為中國已經開放出口，導致供給增加，價格也逐漸下調。預估未來如海峽近一步開放，尿素價格有望再下跌至400-500美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。