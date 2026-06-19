台股熱帶動元大金市值向前衝至「金控第四名」 第三季將晉級兆元俱樂部

今年以來台股大盤指數不斷創新高，帶動上市公司市值向前衝，大型金控市值更展開洗牌，除了富邦金、國泰金、中信金續居市值前三大之外，旗下泛證券事業群均為龍頭的元大金，市值則從年初排名第五名晉級第四名，以元大金市值規模擴大的速度來看，估計第三季市值將破兆，金控的市值兆元俱樂部成員將再增一家。

法人統計，若以今年1月8日的數據觀察，富邦金、國泰金、中信金、元大金市值分別為1兆3587億、1兆1207億、9711億和5479億。今年6月18日，在5個多月市值分別成長至1兆9330億、1兆6943億、1兆4148億和9065億。

倘若觀察股價成長，富邦金、國泰金、中信金、元大金等六月市值為前四大的金控，股價在1月8日依序為每股97元、76.4元、49.35元、41.1元，6月18日的股價則分別來到每股138元、115.5元、71.9元、68元。

法人分析，五大金控今年的股價、獲利成長力道更有千秋，其中相較於富邦金、國泰金、中信金這三大金控，旗下的壽險公司包括富邦人壽、國泰人壽、台灣人壽都為前五大壽險公司，而且同時有北富銀、國泰世華銀、中信銀等前三大民營銀行，元大金控雖然銀行及人壽的規模遠小於這三家金控，卻因旗下的元大證券、元大證金、元大期貨、元大投信等泛證券事業群均居龍頭地位而勝出，整體市值快速成長。