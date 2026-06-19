奧丁丁 OwlPay Harbor 攜手 Credible Finance 拓展中國跨境支付通道

區塊鏈科技業者奧丁丁集團宣布，與專注全球付款結算服務的美國支付平台 Credible Finance展開跨境支付合作。雙方目前已正式簽約並進入系統對接與上線準備階段，首條通道率先把款項結算至中國大陸，並計畫進一步拓展至印度。這項合作為奧丁丁的跨境支付與結算基礎建設OwlPay Harbor再添重量級平台客戶。

至5月底OwlPay Harbor 的企業客戶數已達51家，較4月底公布的36家，月成長逾40%。自3月起透過 OwlPay Harbor處理的穩定幣支付訂單量平均每月倍增，三個月內月複合成長率（CMGR）達103% ，穩定幣支付交易量也平均每月成長49%。

Credible主要經營開放式支付架構，為包含金融科技業者、Web3平台、AI新創、電商市集、創作者平台及全球商務企業等網路原生企業，提供橫跨40多個市場的金流服務。OwlPay提供美國持照基礎建設，這些資金得以透過合法、受監管的方式跨境流動。

首波上線準備的通道中，Credible將透過OwlPay Harbor把款項結算至中國大陸。第二階段由奧丁丁接入Credible的網絡，探索開通往印度的支付通道。印度是全球最大的跨境收款市場之一，這條通道可望帶來近乎即時的結算優勢。雙方強強聯手，為彼此平台的客戶拓展更廣闊的跨國業務版圖。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，和Credible串接，可協助客戶走進更多重要的亞洲市場，Credible的客戶透過奧丁丁合規結算，可把款項順利匯到中國。下一階段的全球支付會像OwlPay這樣持有執照的支付基礎建設，與各地的支付網絡彼此接通，讓資金跨境流動得更可靠。

Credible Finance 共同創辦人暨執行長 Shrikant Bhalerao 表示，跨境支付正走向彼此相連的金融網絡，既能把資金送往全球，又能在每個市場貼合當地的法規與結算規則。