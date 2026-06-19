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短率攀升至4% 央行:特定資金需求由市場機制調節
中央銀行維持利率不變之際，對部分市場資金需求則展現較具彈性的態度。近期在台股成交量放大及融資需求升溫帶動下，券商積極發行商業本票（CP）籌措資金，再提供投資人運用，部分短期資金利率攀升至4%左右，引發市場關注。
對此，中央銀行總裁楊金龍昨日表示，目前市場出現的高利率現象主要集中於特定部門，並非整體金融體系資金緊俏所致。央行評估後認為，相關資金需求反映市場機制下的自然調節，因此並未透過公開市場操作主動回收流動性，而是尊重市場供需，由市場自行吸收與消化資金需求。
市場人士分析，央行此次政策操作呈現「總體穩健、局部彈性」的雙軌思維。一方面尊重資本市場對資金的需求與價格形成機制，避免過度干預市場運作；另一方面仍將通膨穩定列為貨幣政策首要目標，持續關注物價走勢，避免整體金融環境過度寬鬆，進一步推升通膨壓力。
此外，外界關注台灣經濟是否出現K型甚至M型發展趨勢。楊金龍指出，目前傳統產業整體表現仍屬穩定，並未出現大幅惡化情況，真正相對疲弱的是部分服務業。由於貨幣政策工具較適用於一般景氣循環調節，若經濟發展出現產業分化或結構失衡等非典型現象，其政策效果將受到挑戰。
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