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臺銀力挺六大核心戰略產業 榮獲金管會優等銀行肯定
臺灣銀行支持政府推動六大核心戰略產業政策，長期透過金融力量，協助企業提升競爭力並加速產業升級。今年再度榮獲金管會肯定，第三度獲頒「辦理六大核心戰略產業放款方案優等銀行」，於16日召開本國銀行總經理第61次業務聯繫會議及表揚典禮。頒獎典禮由主委彭金隆親自主持，臺灣銀行由副總經理吳佑輝代表出席領獎。
此外，金管會為配合國家重點政策與產業發展需求，於2026年初推出「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」，延續六大核心戰略產業政策方向，鼓勵銀行在風險可控下，持續加大對重點產業的融資力道，並營造更有利的資金環境。五大信賴產業聚焦半導體、人工智慧、軍工、安控（含資安）及次世代通訊等領域，致力提升國家自主性與產業競爭力，並透過金融資源導入，帶動技術創新與產業升級，逐步展現經濟成長動能。
展望未來，面對政策轉銜與產業發展新趨勢，臺灣銀行未來將持續配合政府政策方向，以五大信賴產業為重點布局領域，結合專業金融服務與資金資源，積極支援具前瞻性與成長潛力之企業，協助產業強化競爭優勢與創新能力，發揮金融機構促進經濟發展之關鍵角色，為我國產業升級與永續發展注入持續動能。
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