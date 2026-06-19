通膨壓力與 Fed 態度轉鷹 金價迎來修正

黃金價格近期走勢疲軟，截至6月19日上午已回落至每英兩4,200美元之下。從近期表現來看，金價今年迄今下跌逾3%，持續在4,500美元以下呈現弱勢盤整格局。國銀研究指出，此輪修正主因是中東局勢推升油價，引發市場對於供給型通膨，以及聯準會態度偏鷹擔憂，不過，長期而言，央行儲備需求持續下，對於金價仍具一定支撐。

國銀指出，金價自1月高點5,595美元至近期低點4,024美元，跌幅約28%，主要是反映通膨壓力升溫，以及聯準會態度轉鷹派，導致美元同步走強，排擠金價的績效表現。

不過國銀認為，長期配置黃金的理由並未消失，由於美國財政赤字與債務壓力未解，加上全球央行儲備多元化需求持續，今年第一季央行淨買金達244噸，仍高於五年平均。高盛央行會議調查更顯示，約70%受訪央行預期1年後金價將高於5,000美元，反映中長期央行買盤對金價仍具備實質支撐力道。