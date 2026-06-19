新聞眼／台股正熱 央行只能點到為止

央行利率連九凍，會後卻罕見釋出偏鷹訊號：兩位理事主張升息，總裁楊金龍也承認「稍微偏鷹」。只是，央行這次的鷹派態度說得相當小心，既沒有暗示下一步就要升息，也沒有宣示將透過公開市場操作收緊資金。這種模糊，正是當前央行最真實的政策處境。

原因很簡單，現在台股正熱，ＡＩ題材帶動出口與企業獲利，股市成為民眾最有感的經濟櫥窗；若央行此時祭出升息或收資金的手段，市場很容易直接解讀為央行要打壓股市。一旦股市因此反轉，央行恐怕要背上「潑冷水」的鍋。

更敏感的是，年底還有地方選舉，任何可能衝擊股市資金行情的政策，都會被放大檢視。央行雖是獨立機關，但貨幣政策不可能完全脫離市場情緒與社會感受。楊金龍當然不願意讓央行被貼上「股市殺手」標籤。

但另一方面，民眾擴大借貸從事理財活動，個人理財周轉金貸款、證券期貨相關投融資明顯成長，對重視金融穩定的央行而言，也不能當視而不見。

這也解釋為什麼楊金龍承認「稍微偏鷹」，卻又把鷹派的定義限縮在通膨壓力。他所說的鷹，不是馬上升息的鷹，也不是準備大規模收回市場資金的鷹，只是「即使利率不動，也要持續盯緊物價」的鷹。

央行的難處在於，現在經濟強勁，不是市場全面過熱，而是ＡＩ、出口與特定產業帶動。如果央行因科技業太強而升息，卻可能誤傷中小企業、傳產、房貸戶與一般家庭。這也是多數理事最後選擇按兵不動的關鍵。

因此，央行想傳達的訊息不是「準備升息」，而是提醒市場，槓桿不會永遠沒有代價；但在政治與市場氛圍都高度敏感的時刻，央行也只能把鷹派訊號點到為止。

這就是央行能做到最微妙的平衡，它不能放任資金亂竄，但是也不敢貿然成為刺破行情的人。所謂偏鷹，與其說是升息預告，不如說是央行對市場的一次預防性提醒。