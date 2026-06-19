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國泰賣Gogolook股 套現6.5億

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

信任科技業者Gogolook（6902）營運升溫，股價走高，大股東也釋出股權套現。國泰永續私募股權基金昨（18）日公告，將以鉅額逐筆交易方式，賣出4,888張股票，以昨日收盤價133元計算，套現約6.5億元。

根據Gogolook今年第1季公布資料，國泰永續私募股權基金為Gogolook第一大法人股東，持股比率24.9%。國泰私募基金公告顯示，賣出股票後，仍持有Gogolook約3,928張，較排名第二的穩懋半導體約3,549張高，仍為第一大股東。

市場人士指出，國泰永續私募基金是財務型投資人，有出場條款，賣股並不意外。而據了解，這筆股票已有潛在買家，有助強化股東陣容。

國泰永續私募股權基金大約在2019年投資Gogolook，取得逾三成股權。當時創辦團隊正計畫籌集資金，向當時大股東日本Naver買回股票。

主因當時Naver進行內部組織調整，評估出售Gogolook，而創辦團隊不願放棄經營成果，透過財務顧問寬量國際協助，創辦團隊啟動「管理層買回」，並獲得國泰永續私募基金、穩懋半導體等投資人支持籌資，向Naver買回 Gogolook的過半股權，重新取回公司主導權，Gogolook也於2023年在台灣完成掛牌上市。

國泰永續私募股權基金國內第一檔按照私募法規成立的基金，Gogolook也是該基金第一輪私募投資案件之一。

雙方當時並未公布投資金額。Gogolook營運今年增強，股價從今年4月以來一路走高，最高曾達153元，昨日收133元。

Gogolook今年第1季獲利表現強勁，單季獲利已超越去年全年總和。看好今年營收成長目標將再創新高，旗下消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務亦將同步擴張。

國泰 Gogolook 私募基金

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