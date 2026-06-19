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投資大趨勢論壇 金管會副主委陳彥良談資產配置：ETF躍核心的核心

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
經濟日報舉行「2026投資大趨勢論壇-解碼ETF主流趨勢」論壇，金管會副主委陳彥良（左四）出席致詞，並與統一投信量化及指數投資暨業務部基金經理林良一（左起）、富邦投信投資長張美媛、元大投信董事長劉宗聖、經濟日報社長劉永平、群益投信ETF基金經理人李晉含、中信美國數據及電力經理人陳雯卿、凱基投信投資長歐陽渭棠出席合影。記者胡經周／攝影
經濟日報舉行「2026投資大趨勢論壇-解碼ETF主流趨勢」論壇，金管會副主委陳彥良（左四）出席致詞，並與統一投信量化及指數投資暨業務部基金經理林良一（左起）、富邦投信投資長張美媛、元大投信董事長劉宗聖、經濟日報社長劉永平、群益投信ETF基金經理人李晉含、中信美國數據及電力經理人陳雯卿、凱基投信投資長歐陽渭棠出席合影。記者胡經周／攝影

金管會副主委陳彥良昨（18）日表示，台灣ETF市場規模已達10.4兆元，占整體投信基金規模67.4%，ETF不僅是投資工具，更是民眾累積財富的重要工具。在全球金融市場快速變動下，ETF已是資產配置「核心中的核心」，提醒投資人除了保持投資熱情，更要冷靜與理性，充分了解各類ETF商品特性與潛在風險。

經濟日報昨天舉辦「2026投資大趨勢論壇--解碼ETF主流趨勢」，邀請六大投信解析台股與美股的關鍵布局方向。本論壇由元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信協辦。

陳彥良出席致詞時表示，ETF自2003年開放至今已23年，已成為老、中、青各世代投資與資產累積的重要工具。金管會偕同證交所、櫃買中心、投信業者，努力提供市場更多元的投資工具與商品選擇。

陳彥良認為，如果市場只有單一工具，投資人的選擇將受到限制，因此近年除了被動型ETF外，陸續發展出槓桿型、反向型、商品期貨型、債券型，以及近期熱度很高的主動式ETF，讓投資人在資產配置上有更多彈性。

他指出，這一年來國際股市持續上漲，ETF吸引力反映在市場規模上，目前ETF規模已達10.4兆元，占整體投信基金的67.4%。而主動型與被動型商品也逐漸形成共振，而非單方面發展。

在商品創新方面，陳彥良期許投信業者持續推出更多元商品，在不同情境下提供適合的投資工具。他強調，商品創新須與市場韌性結合，在投資熱情中保持清醒，在創新中守護安全，協助投資人做好風險管理。

金管會將參考國際發展趨勢，並考量台灣市場特性，朝「開放、穩健、安全」方向推動市場發展。

陳彥良也提醒，雖然股市指數持續上揚、基本面表現良好，但金融情勢變化快速，投資人應考量自身能力，充分評估各類ETF產品特性、報酬與潛在風險，選擇適合自己的投資工具。

陳彥良引用杜甫「春夜喜雨」中的「好雨知時節，當春乃發生」勉勵與會者，透過論壇吸收新的資訊與觀念，為未來投資成長扎根，並祝福投資人「熱情中保持冷靜，好事一定發生」。

金管會 富邦投信 元大投信

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