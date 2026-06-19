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金融業將啟動換密碼工程

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

今天的密碼，可能是明天的破口。金管會示警，未來量子電腦一旦成熟，現行金融業使用的加密技術恐面臨失效風險，昨（18）日發布「後量子密碼遷移指引」，啟動金融業長達十年的「換鎖工程」，確保未來民眾金融交易資料不會遭破解。

所謂「後量子密碼遷移」，就是把金融業現在使用的「舊鎖」，逐步換成能抵擋量子電腦的「新鎖」。未來網銀、ATM、電子支付、數位憑證等系統，都將陸續升級「新一代加密機制」，以確保交易與資料安全。

金管會資服處長林裕泰說，金融服務高度仰賴身分驗證、交易簽章、跨機構介接及資料保護等機制。

但據國際組織推估，預計量子電腦最快將在2030年4月問世，屆時現在需要數十年甚至上百年才能破解的密碼，未來可能只需數小時就能攻破。

目前有兩大風險。一是「先攔截、後解密」（HNDL），駭客可能已攔截並保存加密傳輸資料，待未來量子電腦成熟後再回頭破解。二是「先信任、後偽造」（TNFL）。未來若數位簽章演算法遭破解，駭客可能偽造數位憑證或身分，冒充合法使用者進行金融交易。

對民眾而言，風險主要來自網路傳輸過程，例如網銀登入後的交易資訊、信用卡刷卡資料、電子支付交易內容，及數位憑證驗證等，一旦未來具備強大算力的「量子電腦」問世後，這些都可能面臨遭解密、或冒用風險。

因金融業加密技術遍布網銀、ATM、支付系統、資料庫及核心系統，升級工程相當龐大。金管會提出七大策略，要求金融業循序漸進推動轉型。

金融業 金管會 駭客

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