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13銀行涉收佣 金管會查

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

銀行業爆發大規模收佣案。金管會昨（18）日證實，有13家銀行、約60名行員涉嫌收受地政士佣金，遭檢警調查。因涉案範圍橫跨多家銀行，金管會已要求全面清查，後續將依涉案情節輕重做處理。

銀行局副局長張嘉魁說，相關案件源於檢警偵辦某一家地政士事務所，發現其疑似透過提供佣金方式，爭取銀行不動產抵押權設定業務，因此陸續搜索相關銀行分行並約談涉案人員。

金管會已陸續在6月16日、17日接獲13家銀行通報重大偶發事件。依規定，各銀行須在一周內提報調查結果、涉案人員處置情形及改善措施。

張嘉魁表示，銀行內部規範均明定禁止行員收受任何形式的回扣或佣金，初步掌握本案屬個別從業人員違反內部規定，但因涉及多家銀行，金管會高度重視。為釐清是否有類似情況，已要求各銀行全面清查涉案人員經手的相關業務往來，及內部控管機制。

回扣 金管會 銀行

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