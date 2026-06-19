13銀行涉收佣 金管會查

第二屆北歐數位健康與無線解決方案國際會議（NCDHWS2026）在芬蘭圓滿落幕。台灣此次以「台灣館」參展，台灣醫療系統聯盟（Healthcare Systems Consortium， HSC）理事長、東海大學跨域創新學院院長翁紹仁受邀演講，介紹台灣在重症照護上的突破，未來也將搭建台灣與北歐之間的數位醫療創新橋樑，向國際社會展現台灣在AI（人工智慧）醫療商業化與全球市場布局的堅實實力。

2026-06-19 00:53