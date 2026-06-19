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央行示警「四貸同堂」風險 銀行應留意民眾信用擴張情形

經濟日報／ 記者任珮云黃于庭／台北報導
央行總裁楊金龍昨日表示：有人說他是「Mr .Surprise」，但這次理監事會沒有Surprise。記者季相儒／攝影
央行總裁楊金龍昨日表示：有人說他是「Mr .Surprise」，但這次理監事會沒有Surprise。記者季相儒／攝影

中央銀行昨（18）日舉行第2季理監事會，決議利率「連九凍」，並維持房市選擇性信用管制不變。總裁楊金龍示警，房貸集中度雖下降，但資金轉往股市，形成大家說的「四貸同堂」風險，銀行應留意民眾信用擴張情形跟風險控管，央行將密切關注發展。

央行昨日宣布，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2%、2.375%及4.25%。

對於民眾同時透過房貸、信貸、股票融資、理財貸款投入股市的「四貸同堂」說法，楊金龍表示，這一名詞有點誇張，但央行會密切注意發展。至於是否對銀行金檢，則要看主管機關金管會，「我知道他們有在注意」。

楊金龍表示，這次維持不動產信用管制不變，央行特別關注在低通膨下的信用資源由房市流到股市。4月底全體銀行其他放款餘額年增率10.6%，高於不動產貸款餘額增幅的3.5%，主要受台股交易熱絡，帶動和股市相關信用明顯擴張。雖然股市是景氣櫥窗，但需留意信用擴張是否過當。

他解釋，台灣經濟基本面好，股市表現自然好，當股市交易熱絡，民眾借貸從事理財活動增加，金融機構仍須注意資金用途、還款能力與信用風險，避免信用過度擴張，央行也會注意信用擴張「over」的情況。

楊金龍表示，銀行不動產貸款集中度自2024年6月37.6％降至35.17％，分母擴張主要來自「個人理財周轉金」與對證券、期貨及金融事業的放款增長，資金並未有效導向實質生產部門，而是加大股市曝險。信用資源宜從不動產與短期理財回流至實體產業，否則在外部風險疊加與股市波動上行時，銀行信用風險與資產價格回檔會同步放大。

楊金龍在記者會結束後說：以前有人說他是「Mr .Surprise」，但這次的理監事會沒有Surprise。楊金龍之所以獲「Mr. Surprise」稱號，是因為其決策風格，常在市場意想不到之際瞬間出手。

央行 楊金龍 中央銀行

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