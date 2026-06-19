央行理監事會 聽見升息聲音

中央銀行昨（18）日召開第2季理監事會議，決議維持政策利率不變，連續九季按兵不動。不過，在利率維持不變的背後，貨幣政策立場已出現微妙但重要的變化。央行總裁楊金龍透露，本次理監事會中有兩位理事主張升息，認為面對通膨風險應採取較為偏鷹派的態度。這番話透露央行對物價情勢仍保持高度警戒，為未來政策可能轉向預留空間。

央行第2季理監事會上修3項總經數據，包括上修全年台灣經濟成長率預測值為9.45%，上修今年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.91%、1.9%。此外，央行也將全年的油價估值上修到每桶90美元。

楊金龍表示，理監事會最終決定維持利率不變，主要考量多數機構預測明年消費者物價指數（CPI）年增率仍有機會維持在2%以下，暫無立即升息的必要。然而，部分理事認為通膨風險尚未完全消除，應採取較為審慎的態度。也反映央行內部對未來政策方向存在不同看法。

近期受台股成交量放大及融資需求增加影響，券商大量發行商業本票（CP）籌措資金，再提供給投資人運用，部分利率攀升至4%左右，引發市場關注。楊金龍指出，目前高利率現象主要集中於特定部門。央行評估後認為，相關資金需求屬市場機制下的自然反應，因此未主動透過公開市場操作回收流動性。