對抗量子電腦 金管會指引助金融業推動新加密機制

量子電腦未來問世後，恐威脅現有傳輸加密機制，金管會今天發布「金融業後量子密碼遷移參考指引」，盼金融業提早盤點，升級替換到新加密機制，避免金融交易資料在網站傳輸過程中遭破解，中長期建議2035年前完成後量子密碼遷移作業。

金管會2025年底發布「金融資安韌性發展藍圖」，今天進一步發布「金融業後量子密碼遷移參考指引」，作為金融業辦理後量子密碼（Post-QuantumCryptography, PQC）遷移整備工作參考。

金管會資訊服務處處長林裕泰在記者會上說明，目前使用的非對稱加密演算法，應用在自然人憑證、網站瀏覽憑證等。加密技術的安全性，奠基在傳統電腦運算破解時間需花費百年，但未來具備超強算力的量子電腦普及後，破解時間恐縮短到數小時，導致現行加密機制形同虛設。

舉例來說，民眾在網銀中輸入帳號密碼後，假設查詢交易紀錄或有下單行為，相關機敏資料在後端傳輸過程中，可能有被未來量子電腦破解的風險，因此必須把舊的加密演算法，替換成新的加解密演算法才行。

林裕泰解釋，金融業辦理後量子密碼遷移的概念，目的是為了對抗量子電腦，金融業者要把原本的加密機制，替換成新的加密機制。金融業主要面臨2大挑戰，一是金融業有許多加密資料遍及各項業務，如網銀登錄、跨行交易都用到加解密技術，二是金融服務多數並非由單一機構提供，像是跨行轉帳後端的資訊傳輸作業，也可能涉及第三方供應商，需透過生態系共同因應。

金管會因此發布金融業後量子密碼遷移參考指引，主要包含治理機制、密碼技術盤點、加密敏捷性、生態系協作、風險排序、供應鏈管理及測試切換等7大面向。

林裕泰強調，發布指引只是這場接力賽的第一棒，不是要業者馬上調整加密機制，而是提前盤點、循序漸進進行。以治理機制為例，後量子密碼遷移不是金融業內部資訊、資安單位的權責而已，可能牽涉採購、法規、業務等單位，期待金融業可由資安長另外成立跨部門的「後量子遷移工作小組」，並獲得董事會支持，一起因應。

金管會指引中也建議業者要做加密技術盤點清單，並從較高風險的系統先進行轉換；此外，也期待透過生態系協作，假設跨行ATM需做後量子密碼遷移，像是財金公司等樞紐單位下半年也要擬定計畫，讓相關會員公司可配合步調處理。

林裕泰進一步說明，參考國際上相關機構時程規劃，今、明年是打底期，業者要先盤點治理架構、哪些加密機制具備高風險等；其次，2027年到2029年可開始在部分場域試辦；中長期而言，要從高風險加密機制先著手調整，最後盼2035年前可完成全部遷移作業。