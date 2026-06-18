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誤踩紅線！8檔基金淨值算錯 國泰投信聲明曝光

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
針對八檔基金淨值計算失誤一事，國泰投信表示，相關補償及其衍生成本均由國泰投信全額負擔。圖／中央社
針對八檔基金淨值計算失誤一事，國泰投信表示，相關補償及其衍生成本均由國泰投信全額負擔。圖／中央社

對於投資誤投利害關係人股票，以致淨值失誤，國泰投信今晚發布聲明指出，是於例行檢視作業中發現，董事郭明鑑因擔任世芯-KY上市公司獨立董事，8檔基金部分投資標的未符合「證券投資信託基金管理辦法」第10條第1項第5款所定不得投資有利害關係之公司所發行證券。

國泰投信強調，第一時間即啟動相關檢視及處理程序，相關持股已於1月20日全數出清完畢。經重新核算影響期間各相關基金之損益後，本公司為善盡企業社會責任，並維護受益人權益，採取「從優原則」辦理，投資人溢領部分不予追回，短少部分加計利息全額補償。

國泰投信也表示，將於6月23日寄發通知信函予受影響受益人，通知對象包含銷售機構，銷售機構亦配合通知其所屬受影響之投資人。補償款項匯款作業預計於6月29日進行。實際款項入帳時間會依申購途徑及銷售機構不同略有差異，通知信函若有退信或退匯之情形，公司將主動聯繫並持續完成後續作業，以確保受益人獲悉相關資訊及取得應有補償，保障其權益。

此外，上述補償及其衍生成本均由國泰投信全額負擔，對各基金淨值、基金資產及受益人權益均無影響，亦未涉及基金契約所定暫停計算淨值、重大錯誤更正或其他依法應辦理的特殊事項。

國泰投信也表示，對於本次事件深表歉意，將虛心檢討並配合主管機關辦理後續事項，精進相關作業流程與管理機制，強化投資管理及檢核作業，以防範類似情事再次發生。

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