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臺灣企銀開辦高資產業務 財富管理版圖全面擴張

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣企銀於6月18日獲主管機關核准辦理高資產客戶適用之金融商品及服務（通稱財管2.0），正式跨足高資產財富管理市場。聯合報系資料照
臺灣企銀於6月18日獲主管機關核准辦理高資產客戶適用之金融商品及服務（通稱財管2.0），正式跨足高資產財富管理市場。聯合報系資料照

臺灣企銀（2834）宣布正式進軍高資產客戶市場，打造新世代高端金融服務平台，結合長期深耕之中小企業客群，與企業主共同成長，從企業經營到個人財富管理提供完整一站式金融服務。

近年來臺灣企銀持續深化財富管理業務布局，憑藉專業團隊與優質客戶經營服務與完善產品結構，財富管理業務已連續3年維持雙位數成長，展現強勁推展動能與卓越經營成果，在既有穩健基礎上，於6月18日獲主管機關核准辦理高資產客戶適用之金融商品及服務（通稱財管2.0），正式跨足高資產財富管理市場。

未來將結合多元產品、專業顧問資源以及客製化服務模式，打造更完整高資產服務體系，開啟臺灣企銀財富管理新篇章。

臺灣企銀指出，面對高資產客戶需求日益多元，財富管理已由傳統商品銷售逐步走向全方位資產管理，除持續推出多元投資理財以及保險商品外，亦積極強化高資產客戶經營機制，透過專屬禮遇、專家講座以及專業諮詢等服務，深化客戶關係並提升服務價值。在金融商品規劃上，臺灣企銀將提供「不受信評限制的國外債券」、「私募基金」以及更豐富之「境外結構型商品」等，並整合會計師、法律及其他專業顧問資源，提供資產配置、財富傳承以及稅務規劃等服務，以滿足高資產客戶多元需求。

為加速高端財富管理布局，臺灣企銀已積極規劃申請進駐高雄資產管理專區，結合政府推動亞洲資產管理中心政策，擴大國際金融服務能量，打造南台灣高資產財富管理重要據點，進一步提升服務深度與市場競爭力。

董事長李嘉祥表示，財富管理市場正進入全新發展階段，高資產客戶需要的不只是金融商品，更需要專業、整合且具前瞻性的財富解決方案。未來本行將持續投入資源、擴大專業團隊規模、深化國際金融商品布局，以更完整的產品線、更專業的顧問服務及更精緻的客戶體驗，全力打造具市場競爭力的高資產服務品牌。

債券 投資理財 臺灣企銀

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