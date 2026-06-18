2理事主張升息？利率連9凍、房市不鬆綁 央行關鍵問答一次看

中央銀行今天舉行第2季理監事會，一如市場預期，決議利率「連9凍」；但更受矚目的是，總裁楊金龍說出房市管制「到此為止」後，並未進一步鬆綁，原因之一是放款多流向股市。央行如何看待台股熱絡、信用擴張，對房市管制態度為何，關鍵問答帶讀者一次看懂。

今年國際局勢動盪，中東衝突推升能源價格，增添通膨風險；國內則面臨景氣熱絡但產業表現不均的情況，讓央行貨幣政策面臨更多挑戰。

在此背景下，央行今天決議利率連9凍，房市選擇性信用管制維持不變。楊金龍並透露，有理事主張升息，顯示理事會對通膨壓力仍有警覺；至於市場高度關注的房市政策，央行則維持3月以來立場，短期內不會鬆綁管制。

問：先前總裁提及房市管制「到此為止」，究竟是什麼意思？

答：當初要傳達的意思是央行會持續關注、滾動檢討選擇性信用管制，並由理事會決議；央行對房市管制的態度並未改變。

問：不動產貸款集中度下降，央行仍未鬆綁選擇性信用管制的原因？

答：首先，雖然全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）由2024年6月底的高點37.6%，續降至今年5月底的35.2%，但資金是流向股市，而非流往央行期待的實質生產事業。

第二，房市正在軟著陸，但房價下降速度和2020年以來上漲程度相比，還是比較緩慢，民眾購屋負擔仍重。疫情以來，主要經濟體累計房價漲幅以台灣最大，國內房價所得比也居高。

第三，必須留意房地產相關政策對房市的可能影響，如即將上路的新青安2.0。

問：上波房市景氣主要是由新青安1.0所推升，2.0方案預計8月上路，會不會重演類似情況？

答：新青安方案主管機關是財政部，財政部已經邀集相關單位開會討論，掌握各方意見。

不過新青安2.0應該不會重演先前的情況，一方面，有購屋需求的民眾可能已於1.0時期進場，另一方面，新青安1.0確實有些措施放寬較大，因此對房市影響顯著，貸款很快往上攀，2.0方案則略有收緊，「我個人判斷，應該不會像上次這樣」。

如果民眾想要等房價修正後，再進場買房，「這是很好的判斷、是很理性的判斷」。

問：央行提醒銀行留意信用擴張跟風險控管，有沒有進一步作為？是否啟動金檢？

答：近期金控大老多有提到留意股市信用擴張的問題，會注意內部控管，主管機關金管會也都密切關注市場動態。

央行基於貨幣信用的角度，會持續關注市場變化，目前還沒有到達啟動金檢的程度，但會密切掌握相關資訊與數據變化，包含向聯徵中心索取資料，進一步掌握信用擴張的現象。

問：近期市場討論有民眾透過房貸、車貸、信貸、股票融資的「四貸同堂」，怎麼看待此現象？過去有發生過類似情況嗎？

答：近期與股市活動的信用明顯擴張，但距離系統性風險還很遠。

回顧歷史事件，亞洲金融風暴與日本房地產泡沫都曾重創金融穩定，前者與國際資金大幅流動有關，後者則涉及房地產泡沫破裂。

而1929年經濟大蕭條時期，當時是因為經濟非常不好，股市才崩跌，台灣情況明顯不屬於此類。

前幾任金管會主委都曾引用「遛狗理論」，股價雖可能短期偏離基本面，長期仍回歸企業獲利與經濟基本面；如果經濟不好，股市卻很熱絡，就必須密切注意，但央行已將今年台灣經濟成長率上修至9.45%，經濟表現確實非常亮麗，台股熱絡也是因為市場對AI題材非常感興趣、科技業確實賺錢。

對於「四貸同堂」變成市場常用名詞，覺得有點誇張，「我們經濟基本面是好的，股市才會好，至於是不是過熱，主管機關金管會會密切注意」。

問：先前立委提到銀行向台積電調頭寸，總裁覺得納悶？

答：當時反應時間較短，來不及仔細思考，因而覺得納悶，之後經過詳細了解，已經「一點都不納悶」。

近期因繳稅資金大量流入財政部帳戶，加上股市熱絡、券商資金需求增加，市場資金相對緊俏。銀行為了因應短期資金需求，向台積電等大型企業爭取新台幣存款，是正常的資金調度行為。

台積電這類大型企業握有龐大資金，銀行透過專案方式吸收短天期存款，較接近大型企業資金往來模式，而非一般零售概念；而且銀行吸收企業短期資金後，仍可透過放款取得利差，因此不致出現倒貼情況，「銀行不會那麼傻」。

問：央行此次政策利率維持不變，有理事持不同意見？

答：此次利率政策決議並非一致同意，有2位理事主張升息，原因是根據央行預測，雖然全年消費者物價上漲率（CPI）低於2%、為1.91%，但按季來看，第2季至第4季CPI年增率都高於2%，此外，經濟成長也相當強勁。

理事並指出，即使油價已回落，原油供給能力恢復需要時間，未來油價走勢存在不確定性，通膨壓力仍在。

從央行角度來看，CPI年增率2%是中長期指標，如果只是短期達到2%，還是可以接受。但他認同，即便CPI目前數據看起來還好，仍須密切注意通膨壓力，並以經濟數據變化作為政策判斷基準。

問：近兩年台灣經濟成長率都在8%以上的超高水準，通膨率卻多不及2%，似乎有點弔詭？

答：台灣連續兩年經濟成長那麼高，不只國內專家學者訝異，全球很多國家也是如此；而且經濟高速成長的同時，通膨率僅2%左右，確實讓大家「有點納悶」。

其實今天會議也有理事對此提出說明，近年台灣經濟成長強勁，主要動能來自於國外需求，而非國內需求；如果景氣好是因為國內需求熱絡，通膨就會升溫。

問：央行先前提及，K型經濟下，僅倚賴總體經濟金融指標可能會誤導央行決策，未來是否會調整貨幣政策決策思維？

答：許多人都在談論K型經濟，但「傳產表現不是很差，是電子零組件太強」，服務業則是稍微比較差。

當經濟結構較接近常態分配，貨幣政策效果相對平均；若呈現M型化，則不同族群與產業受影響程度差異擴大，央行決策面臨的挑戰也會增加。在此情況下，央行貨幣政策要更謹慎，如果單看電子零組件出口強勁而升息，對景氣較弱的產業、所得偏低的族群並不公平。

因此，單看經濟成長率，可能忽略產業表現不一的狀況，通膨是比較全面性的指標，央行貨幣政策主要會盯著通膨。

問：央行如何看待新任美國聯準會主席華許的政策立場？

答：華許這次並未提交利率預測，但點陣圖釋放的訊號確實「偏鷹」，華許也認同其他成員看法，後續控制通膨會是很重要的任務，「他也應該是有點偏鷹」。

問：央行貨幣政策是否偏鷹？後續觀察重點為何？

答：央行上修今年台灣CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.91%、1.90%，即使目前低於2，仍持續緊盯通膨變化，因此態度偏鷹，不過目前未透過升息或公開市場操作全面收緊資金，僅是順應市場資金需求變化。