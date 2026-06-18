國泰投信爆內控疏失 違規投資世芯逾半年…金管會表態：一定開罰

國泰投信爆發重大內控疏失。董事郭明鑑在2025年5月底出任世芯-KY（3661）獨董後，國泰投信近8個月後才發現此事，導致期間旗下8檔基金、全權委託帳戶均違規投資世芯-KY，金管會已約談高層並表態「一定開罰」。

依《投信投顧法》規定，違反內稽內控制度，最重可處300萬元罰鍰；若遭警告以上處分，還可能面臨限制業務、暫停募集新基金等處置。

全案起因是利害關係人管控失靈。

依規定，投信董事與被投資公司董事為同一人，即屬利害關係人，旗下基金不得投資該公司股票，全權委託帳戶若未經客戶書面同意，也不得投資相關標的。

郭明鑑於2025年5月29日出任世芯-KY獨董後，國泰投信未及時將世芯-KY納入利害關係人管制名單，直到今年1月才發現問題，並於1月23日及3月17日向金管會通報重大偶發事件。

受影響期間最長自2025年6月30日至2026年1月20日，涉及基金及全權委託帳戶。

其中，有關全委代操部分已完成處理，國泰投信已與委任人協商賠償，並於今年3月財報認列4.54億元賠償及相關損失。

基金部分則涉及8檔主動式基金。國泰投信已於6月15日公告補償機制，並將於6月23日起寄發通知函給受影響投資人，目前受影響人數及補償金額仍在統計中。

證期局主秘王秀玲表示，投資人權益不得受損，違規造成的損失不能由受益人承擔。

國泰投信是以「淨值重估」方式計算影響，比較持有及未持有世芯-KY兩種情境下的淨值差異；若投資人因此獲利可保留，若產生損失則由國泰投信全額補償。

針對責任歸屬，金管會目前鎖定三大方向調查。

一是公司內控究竟在哪個環節失靈，導致董事兼任上市公司獨董近8個月未被發現。

二是郭明鑑是否負有主動通報責任，或應由公司建立定期查核機制；三是相關主管及作業人員是否有執行疏失。

據了解，金管會已找國泰投信高層當面溝通。王秀玲表示，不論董事是否涉及責任，國泰投信違規事實已相當明確，後續將待行政程序完成及責任釐清後，公布最終裁罰結果。

對此，國泰投信表示，因董事郭明鑑擔任世芯-KY獨董，導致旗下8檔基金持有利害關係人股票，相關持股已於1月20日全數出清。

國泰投信將依「從優原則」補償，投資人獲利不追回、虧損加計利息全額補償，補償款預計6月29日撥付，相關成本均由國泰投信全額負擔。

國泰投信對此事件致歉，將檢討並強化內控制度。