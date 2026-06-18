國泰勇奪信譽品牌三大獎 實力橫跨壽險、產險及地產

第28屆「信譽品牌（Trusted Brand）」調查18日揭曉，國泰金控旗下子公司國泰人壽首度獲「保險公司類」最高榮譽白金獎、國泰產險蟬聯「產險公司類」金獎；國泰建設則蟬聯「房地產開發商類」金獎肯定。此調查依據可信度、品質、價值、了解客戶需求、創新、社會責任及永續等七大指標進行評比，展現國泰長期深耕品牌信任感、數位創新與永續發展的成果，不僅將品牌影響力轉化為實際社會影響力，亦反映廣大消費者對於國泰品牌的高度認同，發揮「BETTER TOGETHER共創更好」的集團精神。

國泰人壽肩負超過2,000萬張保單的責任，陪伴超過800萬保戶走過人生每個階段，透過遍及全台的服務據點和深耕在地的用心經營，與民眾建立緊密連結，今年已連續23年上榜，並首度榮獲「保險公司類」白金獎，穩居全台民眾最信賴的保險品牌。隨台灣步入超高齡社會，國壽積極推動健康促進生態圈，將外溢機制全面導入健康險商品，亦透過FitBack健康吧平台，串聯健康管理服務，鼓勵民眾以實際行動落實健康生活，打造從保障、預防到健康促進的完整服務模式。

由國壽舉辦的第五屆「國泰步步攻億走」，今年挑戰1,200億步目標，達標後將投入1,000萬元公益基金支持永續發展計畫，為全台最具代表性的健康促進與公益參與平台之一。今年「國泰步步攻億走」聚焦兩大永續行動，包括「光復復甦」支持花蓮山林修復與「解鎖淺藍」海洋保育計畫，從山林到海洋，實踐健康、環境與社會共好的永續循環。

國泰產險長期深耕客戶服務，關懷高齡與弱勢客戶，持續優化「公平待客」服務，提供客戶更貼心、有感的友善金融服務體驗，連續9年榮獲「產險公司類」金獎。為減少語言溝通障礙所造成的資訊落差，國泰產險針對外籍保戶，提供多國語言版的保險與理賠解說短影音及理賠申請書；同時關注數位弱勢族群，導入「線上共覽」技術，協助即時排除數位投保操作困難，並製作視障者專用的商品點字書，兼顧資訊平權，以提升客戶服務的「溫度」與「速度」為目標，成就公平待客理念的實踐典範，連續2年榮獲金管會頒發「公平待客評核績優」肯定。

國泰產險亦持續深化AI應用，將AI導入風險預測、理賠處理與作業流程優化，提升服務效率與精準度；透過駕駛行為數據分析進行行車風險辨識，推動保險服務成為協助企業提升營運韌性、降低交通事故風險的關鍵工具。永續發展方面，國泰產險為台灣首家自行遵循聯合國「永續保險原則（PSI）」的產險公司，也是產險業首家取得碳標籤認證的企業，並連續兩屆入選永續金融評鑑前25%。

國泰建設跨足都市更新與多元開發領域，累計興建超過58,000戶住宅，總建築面積達926萬平方公尺，持續打造永續好宅，連續14年榮獲「房地產開發商類」金獎。面對淨零轉型與居住品質升級趨勢，國泰建設持續以「住一輩子的實在好房子」為核心理念，積極導入綠建築設計、綠色採購及低碳建材應用，並結合集團資源提供長期售後服務，落實「產權清楚、按圖施工、如期交屋、永續服務」四大承諾，打造符合市場需求的永續住宅產品。同時，國泰建設與日本三井不動產攜手推動住宅及商業設施開發案，展現品牌國際合作成果；近年亦持續推動數位與AI轉型，透過智慧化管理與服務優化提升產品價值與居住體驗，深化品牌信任感。