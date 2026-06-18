國泰世華銀行FOMC會後市場展望 稱市場恐過度解讀點陣圖

美國聯準會本次FOMC會議，是新任主席華許（Kevin Warsh）記者會首秀。國泰世華銀行指出，FOMC會議決議利率維持不變，溝通機制改變成首要亮點，點陣圖中位數上移，但恐為市場過度解讀，預期美伊達成和平協議，有助通膨預期降溫，有助緩和市場對升息的預期，待下半年通膨回落有更明確的證據後，預計聯準會仍有寬鬆步調。

本次會議聲明字數較前次減少62%，並移除前瞻指引及對未來政策走向傾向性描述，顯示華許有意調整Fed溝通機制。此外，其未參與本次點陣圖投票，進一步弱化點陣圖的重要性。對今年底的點陣圖預期中，在本次18位官員態度中，其立場分布為升息、維持及降息比例各占9：8：1，排序第9位及10位官員（中位數）預測值平均為3.75%，導致市場鷹派解讀；研判若將華許納入考量，中位數可能下滑至3.625%，即維持不變，顯示市場解讀過於鷹派。

國泰世華銀行提醒，需留意點陣圖投票為一周前、西德州原油價格90美元的背景，而近兩日油價已下滑至75美元，亦影響市場對後續政策預期的判讀。

為調整Fed長期以來角色擴張的現象，華許提出五大任務小組，包括溝通、資產負債表、數據、AI生產力及通膨框架。其目的有二：一是讓Fed回歸貨幣政策本業，淡化「市場有事，就是Fed有事」的既有印象，未來「Warsh Put」 效應將漸消退，同時也可能在明、後年啟動新一輪縮表計畫；二是如何跟市場溝通貨幣政策的路徑，特別是對現在所依循的PCE指標編制方式，將有一番討論。

展望後市，國泰世華銀行分析，股市方面，短線貨幣政策偏緊，且科技股乖離幅度過大，將加大市場波動度。中長期而言，整體企業獲利基本面穩健，預估今、明年標普500企業獲利可維持雙位數增長，支撐股市長線動能。

利率及匯市方面，短線貨幣政策偏緊，支撐美債殖利率、美元指數維持高檔。但市場可能過度解讀點陣圖，且預期油價將回落至70美元或以下。雙率走高空間有限，預期年底稍有回落空間。